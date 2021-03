Cascallares encabezó nueva entrega de herramientas a emprendedores

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó una nueva jornada de entrega de herramientas e insumos a emprendedor@s del distrito, en el marco del programa Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El acto se realizó en la Casa de la Cultura, donde el jefe comunal hizo entrega de una decena de kits de distintas herramientas relacionadas a la herrería y carpintería, junto con la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán. “Apostar a la producción y el trabajo son uno de los ejes más importantes que tenemos. La entrega de herramientas va en esa línea y se complementa con otras iniciativas como los microcréditos y los espacios de comercialización de la economía social. Estamos convencidos de que el trabajo es la forma de salir adelante y estamos orgullosos de acompañarlos”, remarcó Mariano Cascallares. Por su parte, Miñán sostuvo que “cada vez que entregamos una máquina para un trabajador y trabajadora es un paso adelante para la vida de cada uno”. “El trabajo es el principal ordenador y Almirante Brown es un gobierno municipal que acompaña a sus vecinos y vecinas a concretar sus proyectos”, añadió. Entre los elementos entregados se encuentran una soldadora, agujereadora, una máquina de soldar, trompo, pala ancha, soldadora inverte, amoladora, cortadora sensitiva, sierra circular, torno de carpintería, sierra vertical, taladro atornillador, compresor, pistola soplete para pintar, lustradora, pulidora y sierra de cinta sin fin. De la jornada participaron también la subsecretaria de Economía Social, Ivanna Rezano y Nilda Chamorro, responsable de la red productiva vinculada a Barrios de Pie, entre otros.

