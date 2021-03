Alberto Fernández, Kicillof y Cascallares inauguraron el nuevo edificio del ISDF N°41

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, inauguraron hoy la histórica obra del nuevo edificio del Instituto Superior de Formación Docente Nº41 (ISFD Nº41) en el Barrio Vattuone. La jornada se realizó en el edificio que la Comuna construyó con fondos municipales en el cruce de las calles Cervantes Saavedra y Colombres, donde los mandatarios nacional, provincial y municipal recorrieron las instalaciones de esta obra tan esperada por toda la comunidad educativa. El acto contó también con la presencia del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, quien anunció la ejecución de 1.000 obras públicas en todo el país, de las cuales ya fueron inauguradas 30 en 11 provincias por una inversión de 9.772 millones de pesos. Al tomar la palabra, el presidente Alberto Fernández expresó estar “muy feliz de inaugurar un instituto de formación docente de esta naturaleza”. “Quiero felicitar a Mariano Cascallares por esta obra para que nuestros docentes se capaciten mejor. Son avances como este los que la Argentina necesita para crecer”, subrayó. Kicillof, en tanto, destacó el “maravilloso edificio que ahora tiene el ISFD Nº41” y agradeció la gestión del Municipio de Almirante Brown para hacerlo realidad. “Es una obra central que le va a cambiar la vida a toda la comunidad educativa de Almirante Brown y de la Región”, destacó. A su turno, Mariano Cascallares remarcó la alegría de recibir a Alberto, Axel y Gabriel Katopodis en un día tan importante para la comunidad educativa del distrito con la inauguración de este instituto superior de formación docente que va a ser trascendental para capacitar a nuestros docentes”. Y añadió: “La igualdad se logra cuando hay un Estado presente que apuesta a la obra pública para salir adelante. La salud es el presente y la educación es el futuro. Por ese motivo, en Almirante Brown trabajamos todos los días por enaltecer esas banderas con obras que fortalezcan la gestión pública”. El edificio para el ISFD Nº41 es un proyecto que fue planificado entre el Municipio y la comunidad educativa y concretado por el Municipio de Almirante Brown con financiamiento propio, todo con el objetivo de hacer realidad el sueño de que dicha institución pueda tener instalaciones propias, ya que es un espacio en el que se forman los docentes del distrito y de toda la zona sur del Conurbano. La construcción inició en marzo del 2019 y un año después, en marzo del 2020, comenzó a funcionar como “Centro de Aislamiento de Pacientes Leves de Covid” debido a la situación de pandemia a nivel nacional. Finalmente, tras su inauguración, el espacio iniciará sus actividades para el presente Ciclo Lectivo. De la jornada participaron también el ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario de Prensa y Comunicación, Juan Pablo Biondi y la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila. También dijeron presente distintas autoridades nacionales, provinciales y municipales; intendentes de la Región; legisladores y legisladoras del Congreso Nacional, de la Legislatura Bonaerense y del Concejo Deliberante local; representantes sindicales, ex combatientes de Malvinas y docentes, alumnos e integrantes de la comunidad educativa de Almirante Brown y del ISFD Nº41, entre otros. Además se mantuvo contacto por videollamada con la localidad bonaerense de Hurlingham y las provincias de Catamarca, Córdoba, Misiones y Neuquén, donde se presentaron 5 de las 30 obras concluidas a nivel nacional en esta primera etapa, pertenecientes a un plan que prevé la ejecución de un total de 1.000. DETALLES DEL EDIFICIO INAUGURADO El edificio cuenta con una superficie total cubierta de 1.667 metros cuadrados, distribuidos 567 en planta baja, 550 en el primer piso y 550 en el segundo. El edificio se levantó con una estructura de hormigón armado, y posee carpintería de aluminio con vidrio tipo “curtain wall” en planta baja y ventanas de aluminio con vidrio DVH en el resto del edificio. El espacio tiene un total de 21 aulas, de las cuales en una primera etapa funcionarán nueve en tres turnos distintos para evitar aglomeraciones. Además, está dotado con un salón de usos múltiples (SUM), cafetería, biblioteca, oficinas administrativas, núcleos sanitarios y una playa de estacionamiento. Cuenta con dos escaleras conforme las medidas adecuadas de evacuación en relación a la cantidad de personas que circulan por el edificio. Juntamente con la escalera principal, está proyectado un elevador con capacidad para 6 personas, conformando de esta manera un edificio apto para el uso de personas con discapacidad. El moderno edificio, además, tiene su propio sistema de climatización y está rodeado de espacios verdes, en un entorno amigable con el barrio y su comunidad. El nuevo espacio beneficiará a los más de 3.000 alumnos y alumnas que estudian en el ISFD Nº41, que actualmente funciona en el emblemático Colegio Nacional de Adrogué.

