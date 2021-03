Aumenta el ritmo de vacunación en el país: llegan a casi 200.000 dosis por día

Casi 200.000 dosis de vacunas contra el coronavirus fueron aplicadas el viernes en todo el país, lo que implica un crecimiento en el ritmo de la campaña, según se desprende de los datos del Monitor Público de Vacunación. Los números actualizados a las 6 de la mañana del sábado, indican que durante la jornada del viernes se aplicaron 196.533 dosis en todas las jurisdicciones del país, y que el total desde el lunes asciende a 748.040. De esta manera, el ritmo de la campaña de inmunización continuó la curva de crecimiento esta semana con 102.259 inoculaciones registradas el lunes, 125.481 el martes, 144.636 el miércoles y 179.131 el jueves. En total, suman 2.294.738 las vacunas aplicadas en todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 1.876.113 personas con una dosis y 418.625 con ambas. Por otra parte, ya fueron distribuidas en todo el país un total de 3.418.965 dosis, según datos del Monitor Público de Vacunación, una herramienta que puso en marcha la cartera sanitaria nacional para garantizar la transparencia y la trazabilidad de las inmunizaciones. Según la última actualización, el viernes la provincia de Buenos Aires sumó 103.048 aplicaciones; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 14.537; Catamarca 1.945; Chaco 2.026; Chubut 1.850; Corrientes 2.563; Córdoba 13.413; Entre Ríos 3.769; Formosa 126; Jujuy 1.041; La Pampa 2.060; La Rioja 1.521; Mendoza 9.848; Misiones 3.140; Neuquén 2.152; Río Negro 1.602; Salta 4.066; San Juan 1.471; San Luis 2.565; Santa Cruz 1.844; Santa Fe 15.571; Santiago del Estero 2.226; Tierra del Fuego 638 y Tucumán 3.511. De acuerdo al criterio dispuesto por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, las vacunas se distribuyen en base a la cantidad de población de cada distrito -adaptado a la unidad mínima de embalaje- y tiene carácter de información pública.

