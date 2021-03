Zoonosis Brown extiende su exitosa campaña de castración móvil

El Municipio de Almirante Brown realizó, a través del Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis de Burzaco, un exitoso operativo de castración móvil en la localidad de Glew, el cual se extendió una semana más debido a la concurrencia de vecinos y vecinas. En las jornadas realizadas del 9 al 12 de marzo, en el establecimiento ubicado en Garibaldi N° 220, se castraron de forma gratuita más de 210 animales y se concretaron más de 50 consultas veterinarias. En este sentido y debido a la gran concurrencia, la gestión que encabeza el intendente Mariano Cascallares anunció la extensión del operativo en el barrio Santa Rosa por una semana más, del 15 al 19 de marzo. El servicio itinerante incluye castraciones, consultas veterinarias, desparasitación y vacunación de los animales. En el caso de las castraciones, los animales deben asistir con 12 horas de ayuno y una manta, mientras que los gatos deben estar dentro de una bolsa de red. Machos y hembras se castran a partir de los cinco meses. Desde la Comuna precisaron, además, que se brindarán “50 turnos por día” y que se atenderá “sólo por orden de llegada y con el animal presente”. El requisito para acceder al servicio itinerante es el de concurrir con un animal por persona. Además, con el objetivo de seguir cuidándonos frente a la pandemia de Covid-19, el Municipio recordó la obligatoriedad del uso de tapabocas, al tiempo que indicaron que las personas acompañantes deberán esperar afuera del establecimiento manteniendo siempre la distancia social.

