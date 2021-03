Llegan 3 millones de dosis y se perfila un nuevo grupo de vacunación de 18 a 60 años

La estrategia del Gobierno para mitigar los contagios de coronavirus avanzó con la confirmación de un contrato con la Corporación Grupo Farmacéutico Nacional Chino que permitirá la llegada al país de 3 millones de dosis de la vacuna Sinopharm y con la recomendación para incluir como población objetivo a las personas de entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. En el marco de un plan de vacunación que ya alcanzó a algo más de dos millones de personas inmunizadas, según se informó oficialmente, está previsto que las nuevas dosis arriben al país a partir de la semana próxima. Además, durante la reunión virtual de este jueves de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) “se avanzó en la recomendación para la inclusión como población objetivo de las personas entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo”, detallaron fuentes del Ministerio de Salud. “A medida que se afianza el ingreso de las dosis se fortalecen los operativos, con un gran esfuerzo y compromiso de las jurisdicciones puestos en el objetivo de bajar la mortalidad y sostener el sistema de salud”, expresó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, al encabezar la reunión de expertos de la comisión. El pasado fin de semana, el Gobierno nacional había anunciado que las negociaciones con China se encontraban encaminadas, aunque hasta se desconocía la cantidad de nuevas dosis que se adquirirían. Los tres millones de vacunas se suman así a una primera tanda de 1 millón que había llegado a Ezeiza en la última semana de febrero y que, desde la semana pasada, fue distribuida entre las jurisdicciones, donde las dosis serán aplicadas a menores de 60 años, con prioridad al personal docente ante el inicio de clases presenciales en todo el país. Hasta el momento, Argentina recibió poco más de 4 millones de vacunas, entre las que llegaron al país de las firmas Sputnik V, Covi-Shield y Sinopharm, siendo esta última la que tiene una logística más simplificada ya que requiere refrigeración de entre 2 y 8 grados. En tanto este jueves, fuentes oficiales confirmaron que “ya se aplicaron más de 2 millones de vacunas contra Covid-19” y la Comisión Nacional de Inmunizaciones recomendó la inclusión como población objetivo de las personas entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo. Los tres millones de vacunas se suman así a una primera tanda de 1 millón que había llegado a Ezeiza en la última semana de febrero En ese listado se incluyen además a las “personas que viven con VIH, hepatitis crónica, enfermedad renal en diálisis, como así también a trasplantadas y con alguna discapacidad que residan en instituciones”. Según datos del Monitor Público de Vacunación, ya se aplicaron 2.034.545 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, desde el inicio de la implementación del Plan Estratégico de Vacunación que lleva adelante el Ministerio de Salud, en conjunto con las jurisdicciones. En total sólo fueron aplicadas 144.636 dosis en todo el país, en un esquema en el que “todas las provincias se encuentran vacunando simultáneamente dos o más grupos priorizados” de la población objetivo, con un “importante grado de avance en el personal de salud, adultos mayores en hogares de larga estancia y personas de 80 años y más”. El plan estratégico define prioritariamente dentro de la población objetivo, es decir de acuerdo a criterios epidemiológicos, a unas 15 millones de personas que se describen a continuación: -Personal de salud -Personal de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas -Personas mayores de 60 años -Personas entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo -Personal Docente y No docente de nivel inicial, primario y secundario “La vacuna sigue siendo una de las herramientas más eficaces para prevenir la segunda ola de Covid-19 junto a las medidas de cuidado: distanciamiento social, uso de barbijo, ventilación y lavado de manos”, insistió el Ministerio de Salud.

