La tarifa de subte subirá a $25,50 a partir del viernes próximo

El boleto del subterráneo de de la ciudad de Buenos Aires aumentará 21,42% y pasará a costar $ 25,50 a partir del próximo viernes 19 de marzo, en el marco de la actualización aprobada por el gobierno porteño en audiencia pública el mes pasado. Mediante la Resolución 3387/21 publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad, se aprobó la actualización de la tarifa del subte que pasará de $ 21 a $ 25,50, mientras que el premetro pasará de $ 7,50 a $ 9,10. Los aumentos de subte están programados en dos etapas: la primera el viernes próximo y una segunda el domingo 18 de abril, que llevará el boleto a $30 en el caso del subte y a $10,70 en el del Premetro. La actualización, que fue aprobada en la audiencia pública del pasado 23 de febrero, “es necesaria para garantizar el mantenimiento y correcto funcionamiento del servicio”, indicó Subterráneos de Buenos Aires (Sbase). Indicó que “la tarifa actual está calculada sobre costos de explotación de 2018”, y subrayó que “en dos años, esos costos se incrementaron un 68%” a lo que se suma un “fuerte descenso de pasajeros”. “Durante los primeros meses de la pandemia, se llegó a registrar un 3% de los viajes habituales, y actualmente representan aproximadamente el 20% del año anterior”, detalló Sbase. Siguen vigentes los pases, abonos y los beneficios para pasajeros frecuentes. Abonos y beneficios En este contexto, siguen vigentes los pases, abonos y los beneficios para pasajeros frecuentes. Por un lado, continuará vigente el descuento de la Red SUBE y el beneficio para pasajeros frecuentes, que prevé que mientras más viaje el usuario se le aplican automáticamente descuentos de 20%, 30% y 40% una vez que se superen los 20, 30 o 40 viajes mensuales, respectivamente. Además, seguirán en curso los pases para jubilados y pensionados, y para personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera –todos ellos pueden viajar gratis-, el boleto estudiantil –que también es gratuito-, y los abonos social, maestro y estudiantil, para alumnos de escuelas secundarias y terciarias. El abono social está destinado a beneficiarios de planes sociales administrados por el gobierno porteño, del programa Ciudadanía Porteña; beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar; personas en situación de desempleo crónico o recurrente; y quienes acrediten poseer ingresos familiares que se encuentren por debajo de la canasta básica familiar que publica el Indec. También incluye a personas que acrediten encontrarse en situación de indigencia; beneficiarios del subsidio por la tragedia de Cromañón; excombatientes de Malvinas; aquellos grupos identificados por normas vigentes de la Ciudad con necesidades especiales o en situación de alta vulnerabilidad social.

