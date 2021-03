Fin de semana con propuestas para toda la familia respetando protocolos de Covid

El Municipio de Almirante Brown anunció que, respetando todos protocolos y medidas de prevención del Covid-19, este fin de semana vuelven los tradicionales Food Trucks a la Plaza Brown; el Corredor Gastronómico en Longchamps y la Feria de Productores Rurales en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, en el marco del programa “Brown a Cielo Abierto”. Desde la gestión que encabeza el intendente Mariano Cascallares indicaron que este viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo regresan las distintas propuestas gastronómicas para disfrutar al aire libre, manteniendo siempre los cuidados de distanciamiento social y el uso de tapabocas. En lo que respecta a los tradicionales Food Trucks, los puestos móviles vuelven este fin de semana a la Plaza Brow ofreciendo alternativas para todos los gustos. En este sentido, los vecinos y vecinas podrán disfrutarlos el viernes, desde las 18, y el sábado y domingo, a partir de las 12 del mediodía. El Corredor Gastronómico en Longchamps, en tanto, se trata de dos calles que se transforman en peatonales los sábados desde las 20 para que los distintos bares y restaurantes saquen sus mesas a la calle y ofrezcan una propuesta gastronómica variada. Esta iniciativa comprende las calles Lagos, entre Belgrano y Bolívar, y Belgrano, entre Chiesa y Buenos Aires, y se realiza con el objetivo de “fomentar el consumo local y seguir cuidando a los vecinos y vecinas para que puedan mantener un encuentro social respetando todos los protocolos vigentes”. Finalmente, el sábado desde las 9 de la mañana también estará disponible la Feria de Productores Rurales en la Granja Educativa Municipal, ubicada en Juan B. Justo 1100, un espacio donde se pueden adquirir a bajo costo productos originados en el distrito de la mano directa de sus productores, sin tener que pagar gastos de intermediación. Entre los productos ofrecidos se encuentran verduras, frutillas, lechones, corderos, conejos, pollos, huevos, quesos, miel, flores, panificados, salames y artesanías, entre otros. Desde la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown recordaron que para el ingreso a la Granja es obligatorio el uso de tapabocas y respetar el distanciamiento social, al tiempo que indicaron que en la entrada se realizará el control de la temperatura y la correspondiente sanitización de manos.

