Las becas Progresar alcanzarán a 750.000 jóvenes de todo el país

Las Becas Progresar 2021 tendrán este año un incremento de hasta un 163 % para aquellos alumnos de nivel primario, secundario, terciario, universitario y de formación profesional, lo que implica un beneficio para 750.000 jóvenes del orden de los 27.000 millones de pesos. “Para nosotros es algo central el acompañamiento de la trayectoria educativa de todos los alumnos y alumnas” dijo este miércoles el ministro de Educación, Nicolás Trotta durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada junto a la titular de la Anses, Fernanda Raverta. Todas las escalas de las becas Progresar tendrán incrementos. El más bajo será de un 40% y el mas alto de un 163%, que corresponden a los alumnos que sigan las carreras de enfermería, quienes pasarán a cobrar 8000 pesos mensuales a partir de este año. Además, para todos los estudiantes de las cuatro líneas del Progresar se sumarán dos cuotas de pagos de becas, pasando de 10 a 12 meses. El ministro de Educación Nicolás Trotta y La titular del Anses Fernanda Raverta, anunciaron la actualización de las becas Progresar. Las becas están dirigidas a cuatro grupos de alumnos: el Obligatorio a los estudiantes que finalizan la primaria y secundaria, el Superior a estudiantes terciarios y universitarios; Progresar Enfermería y Progresar Trabajo, para cursos de formación profesional. En el Progresar Obligatorio los incrementos serán del 106% respecto al 2020 y quedará fijada una asignación mensual de 3600 pesos, en el Superior el aumento será del 92% y estará destinado a los alumnos de 18 a 24 años. En esta última línea, el incremento se pagará por cinco años, siendo el primero de ellos de 3600 pesos, el segundo el mismo importe, el tercero 3800 pesos, el cuarto 3800 pesos y quinto 4600. En el caso de las becas destinadas a formación profesional el incremento será del 150% con un monto a pagar de 3600 pesos. “que es donde queremos poner el foco con todo lo que es la formación para el trabajo”, dio el ministro. “El presidente marcó en su discurso en la asamblea legislativa el fuerte proceso de inversión educativa con un crecimiento de las becas Progresar de más del 160% entre el 2020 y 2021. Este programas de becas se institucionalizó en el año 2014 y llegó a tener un millón de beneficiarios”, dijo Trotta. Indicó además que entre el 2015 y el 2019 “este programa sufrió un enorme ajuste que implicó la reducción de casi un 50% de los beneficiarios. Nosotros nos planteamos el objetivo este año de volver a hacerlo crecer en un 50% para llegar a los 750.000 jóvenes que accedan al Progresar en las cuatro modalidades previstas”. Trotta destacó que este año “es fundamental el acompañamiento del alumno y lo haremos a través de equipos multidisciplinarios para cada uno de los beneficiarios”. “es fundamental el acompañamiento del alumno y lo haremos a través de equipos multidisciplinarios para cada uno de los beneficiarios” NICOLÁS TROTTA, MINISTRO DE EDUCACIÓN. Este año, los jóvenes podrán inscribirse a partir de la aplicación “Progresar +” o de la página argentina.gob.ar, sin ningún tipo de intermediación, además de acercarse a la Anses. La inscripción para las becas ya está abierta, salvo la destinada a formación profesional que empezará el 15 de marzo. “Queremos facilitar el proceso que permita acceder a las becas ya que es algo central para nosotros el acompañamiento a la trayectoria en un sistema educativo tan complejo como este”, dijo Trotta Por su parte, la titular de Anses, Fernanda Raverta, destacó que “es una decisión política acompañar a todos los chicos y chicas en este trayecto vital. Desde la Asignación Universal hasta el momento en que los chicos pasan a otro estadío de su vida que es en donde tienen que elegir si quieren estudiar o trabajar” “Queremos acompañar a los que decidieron estudiar, a darle las herramientas para hacerlo, porque el Estado debe garantizar el proyecto de vida que sueña

Both comments and pings are currently closed.