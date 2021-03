Kreplak : “Ahora dejó de descender la curva de casos, eso es preocupante”

El viceministro de Salud de la Provincia destacó el operativo de vacunación bonaerense, pero alertó sobre la subida de casos. “Estamos en una especie de meseta pero bastante elevada”, afirmó.

El viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, habló sobre la evolución de casos de coronavirus y dijo al respecto que “dejó de descender la curva de casos” y que “eso es preocupante”. En declaraciones en Radio 10, el funcionario bonaerense aseguró que “Argentina todavía no está reflejando el aumento de casos pero dejo de bajar, estamos en una especie de meseta pero bastante elevada”. Al respecto, remarcó que al comparar nuestro país con otros de la región aún no llegamos al pico de la segunda ola de contagios. “Si uno mira los gráficos de lo que está sucediendo en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, estamos retrasando el inicio de la segunda ola”, sostuvo. Kreplak destacó además el operativo de vacunación en la provincia y aseguró que “no hay grandes filas de espera”, y señaló que “los trabajadores están muy contentos”. “Venimos con un trabajo muy grande. Más de 560 centros de vacunación y tenemos la posibilidad de ampliarlo todavía más. Uno ve a la gente contenta con la llegada de la vacuna”, remarcó.

