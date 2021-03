El Instituto de Culturas presentó un mural en homenaje a los trabajadores esenciales

En el marco del programa de Embellecimiento Urbano, que diseña, preserva y restaura murales en cada localidad del Municipio de Almirante Brown, se llevó adelante el mural “Esenciales” en uno de los muros que bordea el frente a la rotonda El Vapor, de la localidad de Burzaco, que incluye además un homenaje a #Redolinda, personificando la esperanza del pueblo Browniano frente a la pandemia de Covid-19. Este proyecto de muralismo, que atraviesa su cuarta etapa en nuestro distrito, es producto del trabajo colectivo de los artistas locales que además de transformar y embellecer el espacio público encarnan el homenaje y reconocimiento colectivo a los trabajadores y trabajadoras que realizan tareas esenciales en medio de esta pandemia. Estos artistas perpetuaron la imagen de Redolinda, una adulta mayor browniana que trasmitió esperanza a todos, tras ser fotografiada mientras recibía la vacuna en el Municipio de Almirante Brown. El resto de los murales constituyen un homenaje a las trabajadoras y a los trabajadores esenciales que desde hace un año le ponen el cuerpo a la pandemia. El festejo de #Redolinda con su puño cerrado, simboliza la esperanza de todo el pueblo browniano, que ya vislumbra la salida de la pandemia con la llegada de la vacuna y el exitoso operativo que está llevando adelante el personal de Salud en toda la Provincia de Buenos Aires.

