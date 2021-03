El Gobierno firmó un contrato con Sinopharm para la llegada de 3 millones de dosis de vacunas

El gobierno nacional confirmó la firma de un contrato con la Corporación Grupo Farmacéutico Nacional Chino que permitirá la llegada de 3 millones de dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus, informaron fuentes oficiales. Según está previsto en el acuerdo, que fue suscrito este miércoles, las nuevas dosis arribarán al país a partir de la semana próxima. El pasado fin de semana, el gobierno nacional había anunciado que las negociaciones con China se encontraban encaminadas, aunque hasta hoy se desconocía la cantidad de nuevas dosis que se adquirirían. Los tres millones de nuevas dosis se suman así a una primera tanda de 1 millón que había llegado a Ezeiza en la última semana de febrero y que desde la semana pasada fueron distribuidas entre las jurisdicciones para ser aplicadas a menores de 60 años, por lo que fueron destinadas al personal docente ante el inicio de clases presenciales en todo el país. Desde la semana pasada, las dosis anteriores de Sinopharm fueron distribuidas entre las jurisdicciones para ser aplicadas a menores de 60 años. Hasta el momento, Argentina recibió poco más de 4 millones de vacunas, entre las dosis que llegaron al país de Sputnik V, Covi-Shield, y Sinopharm, siendo esta última la que tiene una logística más simplificada ya que requiere refrigeración de entre 2 y 8 grados.

