El espacio político “Hacemos-Unidos” hizo su presentación en San Vicente de cara a las próximas elecciones

Con la presencia del senador Lucas Fiorini, el intendente de Lanús Néstor Grindetti, su Jefe de Gabinete, Diego

Kravetz y del referente local, Marcelo Raimondo, fue presentado el espacio político “Hacemos-Unidos” de cara a

las próximas elecciones legislativas.

Marcelo Raimondo fue el encargado de dar la bienvenida y de presentar a quienes trajeron su apoyo para avanzar

con la idea de trabajar en San Vicente, hacia la unidad, como condición necesaria para el triunfo.

“San Vicente tiene un peso específico impresionante, muchas veces mayor al de algunas provincias, por este

motivo, este espacio se construye con unidad y con territorialidad, con respeto al vecino, al compañero, al

correligionario y a todo aquel que quiere comprometer desde el lugar” señaló en su discurso Fiorini.

Hacemos-Unidos es una construcción que está formada por hombres del peronismo, el radicalismo y de otras

corrientes políticas, como opción y alternativa de poder para dar vuelta la realidad y hacer despegar a la Argentina.

“Todos juntos debemos pensar en ser una alternativa de poder para los distritos, la provincia y para la Nación. La

política argentina está en un proceso muy particular, y además de la capacidad que podamos tener nosotros, nos

ayuda también esta lógica que tiene hace mucho el país, de ir de a poquito para abajo y que las opciones sean

estar un poquito peor cada vez” agrego Diego Kravetz, uno de los principales armadores de Hacemos en la Tercera

Sección Electoral.

La concepción de este espacio es el trabajo desde el territorio, más allá de las redes sociales o la televisión, con el

dirigente que conoce las necesidades de lo que pasa en cada lugar, y desde ahí la idea de “Hacemos-Unidos” con la

suma de dirigentes de distintos sectores y con quienes ya vienen trabajando en Cambiemos. “Nosotros no venimos

a expulsar a nadie, venimos a sumar y estamos para acompañar el crecimiento conjunto de un espacio que quiere

cambiar cada distrito” concluyó Kravetz.

Sobre el final, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, destacó que el país está en un momento de quiebre, de ir

para un lado o para el otro. “Mi equipo y yo pretendemos ir hacia un país más institucional y más republicano,

donde no mande la patota, y para ello tenemos que volver al poder”.

Para lograr este objetivo es necesario seguir trabajando con la alianza y hacer crecer esa base con vertientes en el

peronismo, en el radicalismo y en el vecinalismo, para no seguir en este camino hacia un gobierno hegemónico.

“No podemos ser testimoniales, no sirve pararse en un banquito y gritar ´estoy en contra, la inflación nos está

comiendo, la inseguridad está aumentando’ No, lo que tenemos que tener son propuestas claras para un vecino

que le está reclamando a la política y que le dice que el tiempo se acaba. Terminen con las peleas entre ustedes y

vengan a resolver el problema”, afirmó Grindetti.

“Hacemos-Unidos” se nutre de mucha de esta dirigencia comprometida para lograr esa Argentina distinta, para

llegar a ese sueño que es posible, dando la cara, aceptando los errores, pero avanzando con valores totalmente

distintos, que hacen a lo republicano y a lo institucional, pero con una mirada a más largo plazo para recuperar el

país que merecemos.

“Así como queremos que se acerque más gente, queremos respetar a todos los que vienen trabajando con

nosotros. Desde la dirigencia de Cambiemos, se garantiza el ejercicio de esa oportunidad. Donde haya un armado

importante habrá internas si no hay acuerdo, pero buscaremos el acuerdo, pero si no lo hay, habrá internas

porque es la manera de que lleguen los que la gente quieren que lleguen” concluyó Grindetti.