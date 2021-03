Avanza la vacunación a docentes en Almirante Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, participó de una jornada de vacunación a docentes, directivos y auxiliares de la Educación en la sede del Suteba, junto con el director de Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Manuel Castelli y el secretario de Salud local, Walter Gómez. El operativo se llevó adelante en el establecimiento ubicado en la calle Ferrari N° 512, uno de los siete centros de vacunación que funcionan actualmente en Almirante Brown. “Estamos muy contentos en estas jornadas de vacunación en la sede de Suteba. En este lugar ya se están otorgando 250 turnos por día y seguimos sumando más y más aplicaciones diarias en nuestros siete centros de vacunación”, destacó el intendente Mariano Cascallares. En este sentido, destacó que en materia educativa, la vacunación se está dando en simultáneo con el comienzo de la presencialidad escolar, cuyos niveles Inicial, Primario y Secundario ya están funcionando con protocolos sanitarios y de distanciamiento social. De la jornada participó también el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, quien indicó que en total “ya se vacunaron más de 600 docentes” desde el inicio del programa. La vacunación es realizada por la Provincia a través del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). El operativo de vacunación en Almirante Brown arrancó a fines de diciembre con el personal de Salud, siguió con los adultos mayores de las residencias geriátricas, luego se incorporaron docentes y policías, y también los mayores de 60 años, mayores de 70 y los menores de 70 con patologías de riesgo. De esta manera, el mayor operativo gratuito y voluntario de vacunación de la historia avanza a todo ritmo en Almirante Brown, a través de un trabajo articulado con la Nación y la Provincia, por lo que desde el Estado municipal instaron a los vecinos y vecinas a que se sigan registrando en la web vacunatepba.gba.gob.ar

