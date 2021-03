La Ciudad reconoció errores en operativo del Luna Park: suman cinco nuevos centros de vacunación

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconoció las fallas en el operativo de vacunación en el Luna Park y anunció que, a partir de este miércoles, sumará cinco nuevos centros de inoculación para mayores de 80 años. Para mañana se sumarán cinco nuevos centros de vacunación en La Boca, Oscoema, Club Italiano, Ferro y Centro Islámico y se reasignará el 25% de los turnos hacia estos centros. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, pidió disculpas por los inconvenientes y dijo que el problema fue que se subestimó la cantidad de gente que vino acompañada y aquella que llegó más temprano “por la angustia de acceder a la vacuna”. “Eso significó, sobre todo en el Luna Park y en San Lorenzo un aglomeramiento que deberíamos haber evitado”, afirmó. Y añadió: “Mañana vamos a triplicar los vacunatorios. Vamos a poner dos más en la misma zona. Estamos llamando a las personas para evitar esto. Uno en el centro de La Boca y otro en la Oscoema, cerca del Obelisco. Una parte de las personas van a ser asignadas a estos dos centros para que este miércoles tengamos una relación diferente”, apuntó.

