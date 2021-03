Cascallares supervisó el avance de las obras de agua potable

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió y supervisó el avance de las obras de extensión de la red de agua potable que llevan adelante en forma conjunta AYSA y la Comuna a través del programa Agua Más trabajo en la localidad de San José, más especificamente en el Barrio Garay. En esa zona, donde se finalizaron -incluso durante la pandemia- las obras de cloacas para los usuarios, ahora avanza la red de agua potable para este barrio de más de 500 viviendas. En el lugar Mariano Cascallares saludó al personal que se encontraba trabajando, perteneciente a la Cooperativa 29 de Mayo, al tiempo que se interiorizó sobre los tiempos y el nivel de avance de los trabajos que no se detienen. La semana pasada Cascallares junto a la titular de AYSA, Malena Galmarini, habían habilitado una nueva red de agua potable para más de 90 manzanas y más de 9 mil vecinas y vecinos brownianos en la localidad de Burzaco. En paralelo, se informó que avanza a todo ritmo la construcción de una planta de bombeo destinada a evacuar efluentes cloacales beneficiando a más de 50 mil vecinos de Don Orione y Claypole.

