Cascallares encabezó homenaje por el 72 aniversario en San Francisco Solano

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó un acto homenaje por el 72 aniversario de San Francisco Solano. La jornada se llevó adelante en la Plaza 13 de Julio, donde el jefe comunal colocó un arreglo floral en honor a los vecinos y vecinas que trabajaron en pos del desarrollo de esta querida localidad. “No queríamos dejar pasar esta fecha tan importante para Almirante Brown en la que se conmemora el aniversario de esta querida localidad, por la que trabajamos cada día para que siga creciendo”, subrayó el intendente Mariano Cascallares. Del acto participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; la concejal Nancy Yorky y el delegado municipal José Vélez. También dijeron presente el padre Héctor Romero, de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima; la directora de la Escuela Primaria Nº29, Viviana Schervinsky y el subcomisario de la Comisaría Nº10, Diego Moyano.

Both comments and pings are currently closed.