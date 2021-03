¿Chau tapabocas? Las nuevas reglas para la gente vacunada contra el coronavirus

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos publicó una serie de indicaciones para quienes se hayan dado la doble dosis de la vacuna contra el Covid-19. Son recomendaciones para los adultos mayores, grupos de riesgo y trabajadores esenciales que hayan recibido la inmunización contra la enfermedad pandémica, y se pregunten cuándo podrán viajar, visitar a sus familiares o retomar actividades que debieron suspender hace un año por tiempo indefinido. Inicialmente, la doctora Rochelle Walensky, directora del CDC que es la máxima autoridad sanitaria en investigación y monitoreo del coronavirus en Norteamérica, aclaró que las personas con la vacunación completa deberán seguir usando tapabocas en lugares públicos. Se recomendó que sigan evitando reuniones masivas, y cumpliendo con el distanciamiento social Sin embargo, la novedad es que podrán reunirse con otras personas vacunadas en espacios cerrados sin usar una mascarilla. También podrán visitar a personas consideradas de bajo riesgo de enfermedad grave; por ejemplo adultos mayores vacunados que quieran visitar a niños y nietos saludables. Por otro lado, se recomendó que sigan evitando reuniones masivas, y cumpliendo con el distanciamiento social. A pesar de la alta efectividad del antídoto, aconsejó realizarse hisopados a quienes presenten síntomas que pudieran estar relacionados con el covid-19. En el comunicado se explica que una persona puede tener la capacidad completa de protección ante el virus, recién dos semanas después de recibir la última dosis requerida

