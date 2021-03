Abrieron en Almirante Brown tres centros de atención de los consumos problematicos

La secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), Gabriela Torres, y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, inauguraron oficialmente tres Dispositivos Territoriales Comunitarios (DTC) en las localidades de Longchamps, Claypole y San José. De la actividad también participaron la diputada provincial Cristina Vilotta y la secretaria de Desarrollo Social, Barbara Miñán. “El consumo siempre es un síntoma de un montón de cosas que les pasa a las personas, como dijo acá un vecino, sobre todo a los pibes del barrio. Entonces es fundamental que haya un equipo preparado y capacitado, acompañado por el Municipio y la SEDRONAR, pensando cómo dar la mejor respuesta para el barrio”, aseguró Torres, quien junto a Cascallares encabezaron una actividad comunitaria en el DTC ubicado en Claypole, en el marco del lanzamiento de estos nuevos espacios. Por su parte, el intendente sostuvo que “acá hay un compromiso para que nuestra gente esté cada día un poco mejor”, y agregó: “Eso habla de decisión política, sensibilidad y responsabilidad comunitaria”. Estos dispositivos de primera escucha y abordaje integral de los consumos problemáticos de sustancias se constituyeron en diciembre del año pasado, a partir de la firma de un convenio entre la SEDRONAR y el Municipio de Almirante Brown. Funcionan de lunes a viernes por la tarde y cada uno de ellos cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, trabajadores sociales y acompañantes terapéuticos. El intendente Mariano Cascallares indicó que “inauguramos la sede de Panal en Claypole que está preparada para acompañar, abrazar y alojar a quienes necesiten la asistencia del Estado frente al consumo problemático”. Desde el año pasado, la SEDRONAR viene desarrollando un trabajo de conformación y formación de equipos: se realizaron reuniones presenciales y capacitaciones virtuales para el abordaje de la temática bajo los lineamientos de esta Secretaría de Estado, con un enfoque en los derechos humanos y en el marco de la Ley de Salud Mental. Los tres espacios de Almirante Brown, ubicados en Longchamps, Claypole y San José, se suman al Programa Nacional de Acompañamiento Territorial en Materia de Drogas de la SEDRONAR, que tiene por objeto propiciar la articulación de las diferentes áreas del Estado para la construcción de un sistema federal de atención y cuidado integral en el abordaje de la problemática de las adicciones. A través de esta iniciativa, desde el año pasado la SEDRONAR consiguió consolidar la red de dispositivos de atención y acompañamiento, hasta casi duplicar los Dispositivos Territoriales Comunitarios, que pasaron de 60 a 107 espacios. De esta manera, se implementan estrategias de intervención cuyo modelo de atención y acompañamiento contempla la organización de diversos dispositivos en territorio, con un abordaje integral y desde una perspectiva local, en coordinación con municipios y organizaciones sociales y eclesiales. En ese sentido, a partir de este programa, los Dispositivos Integrales de Abordaje Territorial (DIAT) y los equipos de Tratamiento Comunitario (TC) iniciaron un proceso de readecuación de su funcionamiento, estructura y despliegue de actividades. Así, estos espacios fueron reconfigurados como Dispositivos Territoriales Comunitarios, denominados DTC. Este cambio quedó plasmado en la resolución 324/20202, que fue publicada en noviembre pasado en el Boletín Oficial.

