El Presidente y los gobernadores se unieron contra la violencia de género

El presidente, Alberto Fernández, expresó hoy su deseo de que “este día (por el Internacional de la Mujer) sea un día de respuestas” y pidió que, “del mismo modo que construimos memoria, verdad y justicia para los genocidas” lo hagamos para “poner fin a la desigualdad en cuestión de género” y a “los femicidios y la violencia contra la mujer” con “políticas de Estado” que trasciendan los Gobiernos. Además, recordó a las mujeres que perdieron la vida víctimas de la violencia de género, como Micaela García en 2017, que dio lugar a una ley específica de capacitación en materia de género para los tres poderes del Estado. Así lo hizo al hablar durante un acto con mandatarios provinciales en el que fue suscripto el acta compromiso “Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género”. Fernández aseguró que más allá de si la palabra “femicidio” existe o no existe “en word”, “lo que existen son los femicidios”, que son “hechos que existían y estaban ocultos”, como parte de “la cultura patriarcal que generó un sinfín de injusticias y destratos, y se ha llevado vidas y lastimado la salud de las mujeres”. También remarcó que “la reacción estatal frente a los femicidios es lenta o no existe”, asumió que “es difícil trabajar desde la Nación”, porque se hace “en soledad” y con sentido “voluntarista”, y “las violencias y femicidios siguen creciendo”. El mandatario y los gobernadores suscribieron en la Casa Rosada el acta compromiso “Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género”, durante el actoq uecomenzó poco después de las 12 en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno. “La reacción estatal frente a los femicidios es lenta o no existe” ALBERTO FERNÁNDEZ En el documento, gobernadores, gorbernadoras y el jefe de gobierno de la Ciudad se comprometieron a “integrar el Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios; a adherir al Sistema Único de Registro de denuncias por violencia de género (URGE) y al Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG), y a jerarquizar y fortalecer las áreas de género provinciales y municipales”. Además, se explicó, se buscará “promover una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos de violencias por motivos de género en el Poder Judicial de cada provincia; y fortalecer los espacios de formación y capacitación en perspectiva de género para las fuerzas policiales y generar mecanismos que faciliten la realización de denuncias en casos que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad”. También se comprometen a “garantizar que los establecimientos de salud cuenten con equipos interdisciplinarios que aseguren un adecuado abordaje de los casos de violencia por motivos de género”. Para eso, los distritos trabajarán de manera coordinada y conjunta con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, articulando recursos, políticas y acciones en el marco del Plan Nacional de Acción contra la violencia por motivos de género 2020-2022. El año pasado, el Gobierno del Frente de Todos elaboró el primer presupuesto con perspectiva de género para mitigar las desigualdades entre mujeres y varones. De esa forma, el proyecto de Presupuesto 2021 contempló partidas por un monto total de 1,3 billón para distintas áreas de gobierno que llevan adelante políticas de género a través de programas destinados a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y personas LGTBI+, junto con acciones orientadas a disminuir las brechas de desigualdad. Kicillof, al suscribir el acta junto a la ministra Gómez Alcorta. El presupuesto contempló gastos por un monto estimado en $8 billones y las partidas destinadas a políticas de género representan el 15,2% del total, por un monto equivalente al 3,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Los fondos están destinados a políticas de género y se encuentran diferenciadas a través de la categoría “Igualdad de Géneros” que visibiliza aquellos programas destinados a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y personas LGTBI+. En el Día Internacional de la Mujer se recuerda al 8 de marzo de 1908, cuando un suceso transcendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero: 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo.

