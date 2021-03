Cascallares encabezó emotivo homenaje a trabajadoras esenciales, en el Día de la Mujer

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó un emotivo homenaje a las trabajadoras esenciales del distrito por su labor realizada durante toda la pandemia, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La jornada se llevó adelante en la Casa de la Cultura, donde el jefe comunal junto con la diputada nacional María Rosa Martínez, la diputada bonaerense Cristina Vilotta, la secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos, Bárbara Miñán y la subsecretaria de Familia y Políticas Públicas local, Leda Quintana, homenajearon a distintas mujeres por su incesante trabajo y dedicación en las distintas áreas del Municipio. “Quiero agradecerles a todas por el trabajo que llevaron y llevan adelante, en este contexto tan atípico y difícil. Ustedes representan a muchas otras mujeres, vecinas de Almirante Brown, que todos los días dan lo mejor de sí en cada uno de los espacios con compromiso y pasión”, subrayó el intendente Cascallares durante su alocución. Miñán, por su parte, remarcó: “Durante mucho tiempo el trabajo de la mujer fue invisibilizado y gracias a la lucha constante estamos recuperando el reconocimiento y el terreno que merecemos. Hoy nos reúne una historia de lucha, la cual es representada por cada una de ustedes”. Entre las mujeres condecoradas, se encontraron Esther Tejada (operadora de la Unidad de Fortalecimiento Familiar); Andrea Torres (directora de la Escuela Primaria Nº38); Liliana Farfal (Escuela Especial Nº503); Ana Lía Suárez (directora del Museo Manigrasso de Glew); Guadalupe Larsen (doctora), Miriam Piano (administrativa del área de Salud) y Ana Pagano (odontóloga). También Danila Mailén Saya (atleta con discapacidad); Florencia Priano (trabajadora administrativa del Servicio Alimentario Escolar); María Segovia (emprendedora textil); y también Liliana Sandoval, Analía Maldonado y Gladys Cequis (asesoras en prevención y acompañamiento en situaciones de violencia de género). Además también fueron reconocidas Cristina Quintana (operadora de la Casa Autogestiva para situaciones de violencia de género); Ramona Navarro (presidenta del Centro de Jubilados del barrio El Hornero de Burzaco); Silvia Gandolfo (integrante de un jardín comunitario); María Baldovino (trabajadora del área de descentralizada); Sonia Bermejo (área de descentralizada) y Alessandra Luna (integrante del equipo de Diversidad y Género). Por último, el acto también contó con la participación de distintas secretarias, subsecretarias, directoras, administrativas e integrantes de todas las áreas del Municipio de Almirante Brown.

