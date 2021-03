Avanza la vacunación a docentes en todo el país

La llegada y distribución de miles de dosis de vacunas contra el coronavirus permitía a las autoridades provinciales avanzar en la vacunación a docentes, en forma simultánea al inicio del ciclo lectivo que este año se realizará de modo semipresencial en todo el país. Unas 492 mil dosis de Sinopharm fueron distribuidas en las provincias desde el pasado lunes, mientras el Gobierno nacional inició el viernes el envío a todo el país de otras 406.800 dosis de esta vacuna contra el coronavirus que pueden ser utilizada para docentes, personal de salud y personas de entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo. En la Provincia de Buenos Aires, 91.355 docentes y auxiliares bonaerenses que son parte de los grupos prioritarios ya recibieron la vacuna; 89.555 la primera dosis y 1800 la segunda, según registros del ministerio de Salud bonaerense. “Estamos muy conformes con los resultados que está teniendo esta campaña de vacunación, y específicamente para las y los trabajadores de la Educación. Es fruto de una participación activa de todas las comunidades educativas y del trabajo articulado con las organizaciones gremiales”, sostuvo la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila. En Santa Fe, el operativo de vacunación a docentes comenzó el miércoles pasado de manera “ágil y dinámica” en la capital provincial y en Rosario para avanzar luego en las ciudades de Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, informaron fuentes del Ministerio de Salud local. El gobernador Omar Perotti aseguró que “los tiempos nos dan para llegar con todos los (docentes) prioritarios vacunados antes del 15 de marzo”, cuando comienzan las clases locales. La provincia recibió la semana pasada unas 37.800 dosis de la vacuna Sinopharm para inocular a una cantidad similar de docentes, a un ritmo de casi 1.800 por día, añadieron las fuentes. Salta ya recibió 15.300 vacunas y están llegando 12.600 nuevas dosis. La segunda partida de Sinopharm asigna 18.900 más para Rosario y otras 12.600 para Santa Fe Capital. En Mendoza, la campaña comenzó el viernes con una prueba piloto en el estadio cubierto Aconcagua Arena, donde más de 250 personas obtuvieron turno para ser inoculadas. La ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, y el director General de Escuelas (DGE), José Thomas, lanzaron la campaña que comenzó “con los niveles iniciales y así vamos a ir avanzando en primero, segundo y tercer grado”, porque “dentro de los docentes, éstos son quienes tienen mayor vulnerabilidad por la dificultad del cumplimiento de los protocolos”, explicó Nadal. En tanto, Thomas manifestó que “el criterio de elección es regional para toda la provincia” y dijo que “habrá puestos de vacunación en toda Mendoza y por listado, de manera objetiva”. La provincia recibió un primer envío de 21.600 vacunas Sinopharm, que aplicará a docentes y profesionales de la salud menores de 60 años, y cuenta con un segundo lote de 18.000 dosis. En Córdoba, la vacunación a docentes de escuelas públicas y privadas comenzó el martes pasado en la capital con la expectativa oficial de aplicar 1.400 dosis por día. La primera tanda de Sinopharm fue de 40.500 dosis y la segunda partida suma 33.300. En Tucumán la campaña de vacunación a docentes arrancó el miércoles pasado. Tucumán inició el miércoles la vacunación a docentes de nivel inicial y primer ciclo, con unas ocho mil dosis de la vacuna de Sinopharm, del lote de 18.000 recibidas en la primera etapa, indicó el director de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, Miguel Ferre Contreras, mientras el segundo lote suma 15.300. Entre Ríos ya recibió 15.300 dosis de la vacuna Sinopharm y el gobernador Gustavo Bordet anunció que este fin de semana llegarán a la provincia otras 12.500 dosis para “intensificar el pulso de vacunación y tener la mayor cantidad de entrerrianos inoculados antes de un nuevo brote”, entre ellos los docentes y el personal de seguridad, mientras la llegada de las nuevas dosis “comenzarán a aplicarse este sábado a docentes de escuelas especiales” y “progresivamente a los otros grupos”. Río Negro inició el jueves la vacunación a docentes con unas 8.100 dosis del primer envío de la vacuna Sinopharm destinada a educadores de nivel inicial, docentes de primero a tercer grado, escuelas especiales y personal directivo, mientras recibe 7200 en la segunda partida. El ministro de Salud rionegrino, Fabián Zgaib, informó que “así como sucedió con la vacunación a adultos mayores, a través de la Agencia Innova se comenzará con la distribución de turnos para que el personal docente se acerque a los hospitales y centros de vacunación para aplicarse la primera dosis de vacuna”. En Santiago del Estero, el operativo comenzó el jueves en los establecimientos educativos y la ministra de Educación, Mariela Nassif, señaló que se trataba de “un día histórico para el sistema educativo de nuestra provincia”, que recibió 10.800 dosis de la primera tanda de Sinopharm y tiene asignado un segundo lote de 9.000. La funcionaria indicó que “se ha definido como prioridad a los docentes que tienen mayor contacto con los niños menores, una atención más cercana, que son del Nivel Inicial, Primario y de Modalidad Especial”. “También estamos priorizando las zonas de mayor concentración poblacional, de escuelas con mucha matrícula, porque sabemos que ahí es donde necesitamos una mayor presencialidad, una presencialidad cuidada”, expresó. La Pampa recibió 4.500 y tiene asignadas 3.600 dosis más para la campaña de vacunación docente. En Misiones, también los docentes de nivel inicial y menores de 60 años comenzaron a ser vacunados esta semana, informaron desde el Ministerio de Salud Pública provincial, y luego se continuará con el personal directivo de las escuelas especiales, porteros y docentes de grado, hasta cumplir con un lote de 8 mil dosis. Este sábado, en tanto, arribaron a Posadas unas 11.700 dosis de la vacuna Sinopharm que ingresaron al sistema de frío del Centro de Logística de Central Argentino para la continuidad del plan vacunatorio en personal de salud, docentes, fuerzas de seguridad y grupo etario de entre 50 y 59 años inclusive. La Pampa recibió unas 4.500 dosis de la vacuna Sinopharm para continuar con el proceso de vacunación provincial que en esta etapa incluye a docentes “en actividad de 50 años o más, de nivel inicial, primario y secundario; y seguirá con el personal auxiliar de educación en actividad (porteros y porteras) de 55 años de edad y más”; mientras la provincia tiene asignado un segundo lote de 3.600 dosis y el Ministerio de Educación pampeano convocó a las y los docentes que quieran vacunarse a registrarse. En Corrientes, la campaña de vacunación que empezó el miércoles comprende en una primera etapa a cinco mil docentes que serán inmunizados de lunes a viernes en el Centro de Educación Física (CEF) N° 1 de la capital provincial, tras haberse anotado vía online. Santa Fe avanza con fuerte ritmo de vacunación al personal docente. Salta, a su vez, proseguía a intenso ritmo con la vacunación a maestros menores de 60 años del Nivel Inicial y de hasta el tercer grado del Nivel Primario, informaron fuentes del Ministerio de Educación provincial, al resaltar que la provincia recibió la semana pasada 15.300 dosis de la vacuna china que fueron distribuidas a diversas áreas operativas, y la vacunación se realiza a medida que van llegando las vacunas a las distintas localidades y es destinada al personal que ya manifestó su voluntad de recibir la dosis en la unidad educativa a la que pertenecen. La segunda partida de Sinopharm asignada a la provincia es de 12.600 dosis. Jujuy recibió 9.000 dosis de vacunas Sinopharm para el sector docente, según refirió a la prensa local Fernanda Peinado, subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud de Jujuy, y la segunda tanda suma 7200 dosis más. En Neuquén, el personal docente comenzó a ser vacunado el jueves con 2.500 dosis, de las más de 7 mil que recibió la provincia en la primera etapa. Y en San Luis continuaba el operativo de vacunación a docentes menores de 60 años, trasplantados y personas que padecen obesidad. En tanto, el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, confirmó que “la semana próxima se comenzará a vacunar a los trabajadores de la educación que incluye a docentes y auxiliares, en simultáneo con la población de entre 18 y 59 años con factores de riesgo”. Puratich sostuvo en diálogo con Télam que “los docentes recibirán las vacunas Sinopharm”, de las que Chubut ya recibió 7.200 y tiene asignado un segundo lote de 5.400.

