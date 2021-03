Día de la Mujer: El municipio pone en marcha un espacio para prevenir la violencia de genero y acompañar a las victimas

En coincidencia con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Municipio de Almirante Brown anunció que trabaja en el lanzamiento del Centro Integral de Acceso a los Derechos para Mujeres y Disidencias “Dora Barrancos” que en breve se sumará al refugio para víctimas de violencia de género que ya funciona en nuestro distrito.

Desde el nuevo espacio se trabajará en la prevención de todas las formas de violencias de género y se acompañará y se les dará contención a las víctimas de estos flagelos.

“Es prioritario que las mujeres, las niñas y los niños, y también las disidencias sigan sumando herramientas para vivir en un mundo sin violencias. Junto a la Nación y a la Provincia desde este lugar trabajaremos en la contención y la inclusión de nuestras vecinas y vecinos”, indicó el intendente browniano, Mariano Cascallares.

Este nuevo centro trabajará en coordinación con la Casa Autogestiva Municipal para Mujeres en Situación de Violencia, la Unidad de Fortalecimiento familiar y Casa de Justicia, y tendrá como objetivo profundizar el abordaje interdisciplinario de problemáticas de género mediante distintas actividades de capacitación, asistencia, esparcimiento y acompañamiento.

“La idea es que el espacio funcione en su integralidad para darle a las mujeres y disidencias, niños y niñas herramientas para transitar una vida libre de violencia y armar un proyecto de vida”, remarcaron desde la Subsecretaría de familia, géneros y políticas sociales perteneciente a la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos de Almirante Brown. Este nuevo centro trabajará en articulación con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, además de las distintas áreas locales como Salud, Educación, Deportes y Cultura, entre otras. A diferencia de la Casa Autogestiva Municipal para mujeres, este centro es de “puertas abiertas” propondrá actividades, cursos, capacitaciones y programas integrales para abordar las problemáticas de mujeres y disidencias en situación de vulnerabilidad pero también abarcará a personas con discapacidad, adultas mayores y juventudes. A su vez, contará con un importante equipo de apoyo interdisciplinario y se prevé la realización de un espacio de “masculinidades”, orientado en la promoción y prevención. Para recibir mayor información las mujeres interesadas pueden enviar un email a cidmujeresdiversidad@gmail.com o comunicarse telefónicamente a la Dirección de Diversidad y géneros 1162296494.

