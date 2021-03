#8M, Día de la Mujer: marchas y reclamos en toda la Argentina con paro de mujeres

Este lunes, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, hay marchas en todo el país y paro en varios lugares de trabajo. Desde hace cinco años, el 8M se instauró en varias ciudades del mundo como jornada de protesta y reclamos por la desigualdad de género y la violencia machista. “Paramos en todos lados, le hacemos frente a la violencia patriarcal y encrudecida. Seguimos sosteniendo el paro como herramienta feminista, como propulsor de aquello que venimos imaginando en la calle y en las asambleas, en los trabajos y en las casas y en las camas. En las escuelas, en los hospitales y barrios”, dicen desde el colectivo Ni Una Menos, que convocó para este lunes a reunirse en el Congreso de la Nación a las 17:00. Y agregaron: “Paramos porque no vamos a soltar las calles, porque nuestra fuerza es colectiva, porque gritamos ya basta a la violencia patriarcal, porque no vamos a pagar la crisis con nuestros cuerpos y nuestros territorios”. También la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) convocó a realizar un “Verdurazo” frente al Congreso a las 16:00. Bajo el lema nosotras alimentamos al mundo, la UTT emitió un comunicado en el que sostuvo: “Somos las mujeres trabajadoras de la tierra las que históricamente creamos el alimento, recreamos la vida, cuidamos las semillas, logramos la supervivencia de nuestras familias con creatividad y con amor. Jamás alineándonos con el modelo de la agroindustria que reproduce la violencia machista”.

Además, en el comunicado destacaron: “Somos las mujeres, lesbianas, travestis y trans las que sostenemos los trabajos de cuidado y lxs más precarizadxs del mercado laboral formal y de las economías populares. Somos las que alimentamos, producimos alimento sano y lo distribuimos en acciones comunitarias en nuestros barrios empobrecidos”. También la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) convocó para este lunes a las 16:30 a manifestarse para reclamar la sanción de la Ley de Emergencia en Violencia de Género y la creación de espacios de cuidado para las hijas e hijos de las trabajadoras de la economía popular. La convocatoria es para las 16:30 de este lunes en Hipólito Irigoyen y Virrey Ceballos, para luego marchar hacia el Congreso. Marcha de Ni Una Menos. Foto: Reuters. En varios puntos del país también organizaron sus marchas, como en la ciudad de Bahía Blanca, en donde SUTEBA llamó a concentrarse en la Plaza Rivadavia a las 17:30; mientras que en Mar del Plata a las 17:00 y el punto de encuentro es en la Avenida Luro y Mitre, al lado del Monumento al General San Martín. En tanto, en Santa Fe, se anunció que se desobligará de sus tareas a las trabajadoras estatales de toda la provincia. El gobernador Omar Perotti firmó el decreto donde adhiere a las conmemoraciones por el día de la Mujer y otorga asueto a las agentes públicas, con excepción de aquellas afectadas a seguridad y servicios esenciales. “El movimiento de Mujeres en el país y, en particular, en la provincia de Santa Fe, se ha caracterizado por su fuerte crecimiento, impronta, y trabajo en pos de lograr la igualdad, y por la pluralidad democrática, la multiculturalidad, y la multigeneracionalidad que lo atraviesa”, es uno de los fundamentos del decreto dado a conocer en los últimos días. También en Río Negro, la gobernadora Arabela Carreras, dispuso que todas las mujeres que se desempeñan en la administración pública provincial, quedan desobligadas de ir a trabajar. En Córdoba, la Asamblea Ni Una Menos de esa provincia, convocó también a la marcha desde las 17:00 en Colón y Cañada, de la capital provincial, “en el marco de una jornada internacional de lucha que protagonizará el movimiento de mujeres, lesbianxs, mujeres y varones trans travas, no binaries, intersex y bisex”. El colectivo explicó que la convocatoria se realiza en medio de “un cuadro de ascenso de la violencia que ya se cobró nueve víctimas de femicidios en la provincia durante el 2021”.

Mientras que en Mar del Plata, el Movimiento de Mujeres y Diversidad de esa ciudad, confirmó que la movilización se concentrará en la intersección de la Avenida Luro y Mitre a partir de las 17:00. Y en Neuquén, la marcha se realizará a las 18:00, en el monumento a San Martín, ubicado en el centro de la ciudad capital. Las organizaciones y gremios convocantes indicaron que algunos de los motivos de la marcha son “los altísimos índices de femicidios, travesticidios y transfemicidios” y pidieron por “la necesidad de la Ley de emergencia en violencias de género”.

