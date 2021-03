Cascallares recorrió centros de vacunación contra el Covid -19

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió varios Centros de Vacunación contra el Covid-19 que funcionan en nuestro distrito. Allí acompañó a todo el personal de Salud y al equipo del Municipio que participa del operativo colaborando, al tiempo que dialogó con las y los vecinos que se estaban inmunizando. “La vacunación se está profundizando y continúa todos los días incluyendo fines de semana. Tenemos más dosis y se van aplicar con la mayor intensidad posible”, remarcó el jefe comunal para destacar “el fuerte trabajo articulado con la Nación y la Provincia para que avance este que es el mayor operativo gratuito y voluntario de vacunación de la historia”. En Almirante Brown ya se está vacunando a más de un millar de vecinos contra el Covid-19 por día. Las vacunas se aplican en hospitales, centros de fomento, y en la sede del Suteba para los docentes.

