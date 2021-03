Este fin de semana continúa la vacunación contra el Covid en el distrito

El Plan público, gratuito y optativo de vacunación contra el Covid-19 sigue avanzando en Almirante Brown. Este fin de semana, la campaña de inmunización continuará y se profundizará en nuestro distrito priorizando al personal de la Salud, a los vecinos y las vecinas mayores de 70 años, docentes, policías y a quienes integran grupos de riesgo. En las últimas jornadas se produjo el arribo de nuevos lotes de vacunas, lo que permitió extender los operativos sumando más aplicaciones al punto tal de que se está superando el millar de aplicaciones diarias. El intendente Mariano Cascallares aseguró que “seguimos trabajando junto a Nación y Provincia para inmunizar a la mayor cantidad posible de brownianas y brownianos”, al tiempo que recordó la importancia de ingresar en el sitio vacunate.gba.gob.ar o de bajar la aplicación VacunatePBA para recibir información y preinscribirse. Mientras tanto en la Provincia de Buenos Aires entre viernes, sábado y domingo ya hay turnos asignados para 144 mil bonaerenses. Además, ante la llegada de una mayor cantidad de dosis, se amplió los vacunatorios disponibles para agilizar la campaña. En ese marco, en Almirante Brown se estará aplicando la vacuna en la sociedad de fomento San José; en la Sociedad Italiana de Adrogué y en la UPA N° 5 “Dr. Lucio Meléndez”. Sin embargo sólo se vacunará a quienes hayan recibido su turno otorgado por el Ministerio de Salud bonaerense.

Esta semana, la Provincia alcanzó las 3.770.500 personas preinscriptas y más de 580 mil dosis aplicadas, de las cuales 120 mil implican esquemas de inmunización completos.

