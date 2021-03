Durante el fin de semana, Nación superará los 3 millones de dosis enviadas a las provincias

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, informó este sábado a la mañana el comienzo de la distribución de 395.850 vacunas Sputnik V que, sumadas a las más de 406.800 Sinopharm liberadas en las últimas horas, llevan a que sean más de 3 millones las dosis enviadas por la Nación a todas las jurisdicciones del país. El Monitor Público de Vacunación, que puso en marcha la cartera sanitaria para garantizar la transparencia y la trazabilidad de las inmunizaciones enviadas a todo el país, registraba este sábado a la mañana un total de 1.472.510 vacunas aplicadas: 1.133.362 personas recibieron la primera dosis y 339.148 ambas. Son más de 3 millones las dosis enviadas por la Nación a todas las jurisdicciones del país. Con la partida de 406.800 vacunas Sinopharm que llegó en los últimos días a las provincias, el nuevo envío de 395.850 dosis de la Sputnik V y las 2.237.310 registradas en el Monitor Público, el Gobierno superará entonces la distribución de 3 millones a todas las jurisdicciones del país. De acuerdo al criterio dispuesto por el Ministerio de Salud, en base a la cantidad de población de cada distrito, la partida de Sputnik V se distribuirá del siguiente modo: 151.800 dosis a la provincia de Buenos Aires; 27.000 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 3.600 a Catamarca; 10.800 a Chaco; 5.400 a Chubut; 33.000 a Córdoba; 9.900 a Corrientes; 12.150 a Entre Ríos y 5.400 a Formosa. El Monitor Público de Vacunación registraba este sábado a la mañana un total de 1.472.510 vacunas aplicadas. Mientras tanto, 6.750 llegarán a Jujuy; 3.150 a La Pampa; 3.600 a La Rioja; 17.550 a Mendoza; 10.800 a Misiones; 6.000 a Neuquén; 6.750 a Río Negro; 12.600 a Salta; 6.750 a San Juan; 4.500 a San Luis; 3.150 a Santa Cruz; 30.600 a Santa Fe; 8.400 a Santiago del Estero; 1.350 a Tierra del Fuego y 14.850 a Tucumán.

