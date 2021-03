Cascallares encabezó la firma de cien escrituras para familias de Glew

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó la firma de más de 100 escrituras en la localidad de Glew, en un acto realizado en el Centro Comunitario del Municipio de Almirante Brown en esa localidad. La jornada se llevó adelante en el establecimiento ubicado en Garibaldi N° 220, del barrio Santa Rosa, donde el jefe comunal encabezó la firma de escrituras correspondientes al Instituto de la Vivienda bonaerense. “Días como este son de una emoción muy grande para todos y todas porque no hay nada más sensible para una familia como el sueño de tener su casa propia. Llegar a esta instancia es producto de un trabajo articulado muy grande que se viene llevando adelante con el gobierno de la provincia de Buenos Aires”, remarcó Cascallares al tomar la palabra. En este sentido, el intendente browniano indicó que este año ya hay “3 mil escrituras para entregar en nuestro distrito” y que las firmas concretadas durante esta jornada en Glew se suman a ese total, por lo que “cada vez son más las familias que ven su sueño cumplido”. El acto se llevó adelante en el marco del programa de regularización dominial bonaerense “Mi escritura mi casa”, mediante los correspondientes protocolos sanitarios y de distanciamiento. Participaron también la Escribana adscripta de la Escribanía General de Gobierno María Natalia Navas; la diputada bonaerense, María Cristina Vilotta; el secretario de Medio Ambiente y Hábitat, Ignacio Villaronga; la subsecretaria de Tierras y Hábitat local, Rosana Riccieri y el delegado municipal Guillermo Antoniani, junto a las vecinas, los vecinos y sus familiares.

Both comments and pings are currently closed.