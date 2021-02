Llegó al país el vuelo con las 904 mil vacunas desde China

El avión de Aerolíneas Argentinas que trajo al país 904 mil vacunas Sinopharm contra el coronavirus desde China arribó a las 21.21 de al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El vuelo fue recibido por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el canciller Felipe Solá y el embajador chino en el país, Zou Xiaoli. Las dosis arribaron a bordo de un avión equipado con envirotainers, que son contenedores especiales con control activo de temperatura que permiten trasladar un mayor volumen de vacunas en la bodega del avión. El vuelo fue recibido por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el canciller Felipe Solá y el embajador chino en el país, Zou Xiaoli. También estuvo entre la comitiva de recepción el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani. Santiago Cafiero y el embajador Zou Xiaoli. El vuelo de Aerolíneas El Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, con la nominación AR1050, despegó el miércoles a las 5.50 hora de China (las 18.50 de Argentina) e hizo una escala en Madrid. El vuelo había aterrizado en Beijing a las 14.32 hora argentina (1.32 de la mañana del jueves en la capital china), tras haber partido el miércoles a las 13.08 desde Ezeiza y realizar una escala en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, para recargar combustible. El tiempo de carga en la capital china fue de casi cuatro horas y media y, de acuerdo con fuentes aeronáuticas, la actividad se desarrolló con normalidad. Como en los otros casos en los que se concretaron vuelos para el transporte de insumos sanitarios desde China, en esta ocasión viajaron a bordo de la aeronave 20 tripulantes, entre comandantes, copilotos y personal técnico. Las 904.000 dosis arribaron a bordo de un avión equipado con envirotainers, que son contenedores especiales con control activo de temperatura que permiten trasladar un mayor volumen de vacunas en la bodega del avión. El hospital móvil donado por China El jueves por la mañana, Cafiero, Vizzotti y el ministro de Defensa, Agustín Rossi recorrieron en Campo de Mayo los módulos que conforman el Hospital Móvil donado por China, en el marco de las relaciones de cooperación que buscan fortalecer las respuestas ante la pandemia de coronavirus. Tras la actividad, Vizzotti destacó el “agradecimiento” del Gobierno a China por la donación y “el trabajo conjunto” en el contexto de la pandemia. Dijo con respecto a las nuevas vacunas que “vamos a trabajar fuertemente en la distribución y en seguir fortaleciendo la campaña de vacunación. Tenemos que unir fuerzas para cada uno dar respuesta y poder avanzar en esta gestión, que es lo que están haciendo los Estados nacional, provinciales y municipales”.

