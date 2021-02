El municipio y el centro de ex combatientes presentan una obra clave

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, se reunió con ex combatientes de Malvinas del distrito y anunció la obra de ampliación para el centro de veteranos Puerto Argentino. La jornada se realizó en Casa Municipal donde el jefe comunal dialogó con el presidente del Centro de Excombatientes Puerto Argentino, Pascual Rueda, y el secretario de la Federación de Excombatientes de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Rezk, sobre la creación de este nuevo espacio para el predio ubicado en Obispo J. Colombres N° 1710. “Es un lugar que nos va a venir muy bien, un salón recreativo para el uso de todos los veteranos. Estamos muy contentos y conformes, es un paso importante y los trabajos van a comenzar la semana que viene”, remarcó Rezk. De esta manera, con apoyo del Municipio de Almirante Brown, se pondrá en valor el predio donde funciona el Centro de Excombatientes y el flamante museo “Malvinas, Soberanía y Memoria”, con la creación de un nuevo salón para que los héroes brownianos continúen con su trascendental rol social. De la jornada participaron el secretario general del Municipio de Almirante Brown, Germán Bonnemezón y la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán. El museo El predio donde se realizará la obra cuenta con un flamante museo “Malvinas, Soberanía y Memoria”, que fue construido hace un año y medio en conjunto entre el Municipio, el Centro de Excombatientes Puerto Argentino y la Universidad Nacional de Lanús (UNLA). Este espacio pedagógico y dinámico concibe a los ex combatientes como el patrimonio más importante, por lo que todo su contenido está planteado para generar interés y curiosidad sobre lo acontecido con las Islas Malvinas, a partir del trabajo de investigación realizado por el “Observatorio Malvinas” de la UNLA. Por ese motivo, todo el lugar está organizado con una línea de tiempo que comienza en 1493, cuando Cristóbal Colón llegó a las Islas, siendo el primer registro historiográfico del lugar. A partir de ahí, se cuentan detalles geopolíticos e históricos sobre la soberanía de las Islas, de la Guerra de Malvinas, en 1982, y en paralelo sobre los eventos ocurridos en Almirante Brown en pleno conflicto bélico. Además, durante la recorrida, los visitantes podrán encontrar una réplica de las cruces que se encuentran en el Cementerio de Darwin de los cinco héroes brownianos fallecidos durante la Guerra, archivos fotográficos y una reserva técnica con patrimonio tangible de los ex combatientes. También cuenta con espacios de investigación, ciclos de charlas y conferencias y un objeto donado por cada veterano, los cuales son disparadores de recuerdos y anécdotas personales.

Both comments and pings are currently closed.