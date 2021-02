Cafiero: “La oposición no trajo una idea ni aportó nada para la gestión de la pandemia”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo este viernes que la oposición “no trajo una idea ni aportó nada para la gestión de la pandemia” de coronavirus, al tiempo que afirmó que las vacunas Sinopharm que llegaron el jueves por la noche desde China serán priorizadas para inocular a los docentes de todo el país. “La oposición no trajo una idea, no aportó nada para la gestión de la pandemia”, dijo Cafiero en declaraciones a radio FM Urbana 104.3. “Ante una situación irregular y un procedimiento inaceptable, el Presidente tomó decisiones con firmeza y velocidad, pero ahora el tema se presta para a campaña política y electoral”, aseveró en relación a las anomalías detectadas, que derivaron en el alejamiento del cargo de Ginés González García. Por otro lado, dijo que con las 904.000 vacunas llegadas anoche desde China “cada jurisdicción tiene la posibilidad de moverse dentro de la población objetivo” para suministrarlas y, en ese sentido, dijo que “es importante que se priorice a los docentes, ante el inicio del ciclo lectivo ya que queremos tener la mayor presencialidad posible”. “Cada jurisdicción determina los ritmos de la campaña de vacunación en sus distritos”, aclaró. Al ser consultado sobre la marcha opositora convocada para mañana, Cafiero dijo que “están agitadas por parte de los medios de comunicación” y consideró que esa movilización tiene una clara “intencionalidad política”. En tanto, sostuvo en el Gobierno “no está motorizando nada” respecto de la movilización impulsada desde un sector del Frente de Todos para el lunes próximo, para acompañar al presidente Alberto Fernández en su discurso ante la asamblea legislativa del Congreso, en el inicio de las sesiones ordinarias. De todos modos, acerca de las movilizaciones previstas para el lunes, aclaró que las “expresiones se agradecen” especialmente las “voces que acompañan los programas de vacunación porque si no están invisibilizados”. “Siempre dijimos que los métodos de reclamo o de expresión ponen muchas veces en riesgo a los que manifestaban o a terceros. Y esto pasó. No estamos motorizando nada pero las adhesiones se agradecen porque para nosotros es importante que también las voces que sí acompañan los programas de vacunación y están de acuerdo con las medidas que se han hecho puedan ser expresadas”, sostuvo. El rol de los medios comunicación En este punto, diferenció que las convocatorias de la oposición para mañana “están agitadas por una “parte de los medios de comunicación y estamos ante una clara intencionalidad política frente a un reclamo que es justo”. “Lo que está sucediendo es que hay una parte de esos grupos mediáticos que ya tomaron una decisión, que acompañaron durante 4 años al gobierno de (Mauricio) Macri y ahora quieren que vuelva. Esa es la verdad, porque apoyan todas las iniciativas que toma ese espacio políticos, tienen vinculación estrecha y hay una línea editorial muy clara”, aseguró. Ante una consulta, recordó que el “grupo Clarín, más específicamente Cablevisión y Telecom como otras empresas de telecomunicaciones, hicieron aumentos indebidos y ya fueron notificadas y sancionadas y tienen medidas judiciales para que devuelvan a los usuarios y consumidores las facturas que cobraron indebidamente”. “Hay grupos mediáticos que durante cuatro años apoyaron al gobierno de Macri y ahora quieren que vuelva.” Por otra parte, al ser consultado sobre las intimaciones que la Anses envió a jueces y fiscales, Cafiero explicó: “Lo que se hizo es que el año pasado el Poder Legislativo modificó el régimen jubilatorio de los magistrados y lo que sucedió es que mientras se estaba discutiendo de alguna manera los jueces ”pisaron’ el régimen viejo iniciando su trámite de jubilación y de esa forma ellos pueden seguir pero, cuando se jubilen, lo van a hacer con el régimen anterior y eso no es justo”. “Es totalmente inconexo y tergiversado lo que están planteando una parte de los medios hoy”, añadió el jefe de Gabinete, al insistir en que “hay un cambio en la norma y los jueces no se adaptan a la norma”. Finalmente, sobre la posible vuelta del público a las canchas de fútbol, señaló que “se está trabajando con la Asociación del Fútbol Argentino protocolos para los trabajadores y estamos viendo cada uno que se fue cumpliendo”. “Hay un buen testimonio del cumplimiento y se puede ir avanzando”, apuntó el funcionario, aunque dijo que hay que esperar “más allá de los protocolos, porque hay que ver la evolución de la pandemia y de la campaña de vacunación” contra la Covid-19.

