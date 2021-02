La Subsecretaría de Desarrollo Humano visitó los centros integradores comunitarios de La Quiaca, Abra Pampa y Humahuaca

La Subsecretaría de Desarrollo Humano visitó los centros integradores comunitarios de La Quiaca, Abra Pampa y Humahuaca. Con el objetivo de presentar el programa “Participar en Comunidad”, la Subsecretaría de Desarrollo Humano visitó los Centros Integradores Comunitarios de los municipios de La Quiaca, Abra Pampa y Humahuaca, en la provincia de Jujuy. Participaron la subsecretaria Laura Berardo; la directora nacional de Desarrollo Humano, Paola Rezano; la directora de Articulación de C.I.C, Daniela Pedraza; y un equipo técnico de trabajadores y trabajadoras que asisten a los C.I.C de la región NOA. También participó la articuladora del Centro de Referencia de Jujuy, Mariela Segovia. En el CIC de La Quiaca se reunieron con el Intendente municipal Blas Gallardo, parte de su equipo de secretarios municipales, responsables de las áreas sociales y de salud del C.I.C y referentes de organizaciones comunitarias. Durante el encuentro se presentó el programa de Integración y Desarrollo Humano “Participar en Comunidad” y se entregaron la guía de implementación del programa y materiales respectivos para promover las mesas de Participación, Articulación y Gestión, que lleva a cargo la subsecretaria dependiente de la Secretaría de Abordaje Integral a cargo de Alicia Soraire. Luego el equipo técnico de la Subsecretaría, realizó un taller con los y las funcionarias y referentes de organizaciones comunitarias. Allí realizaron un diagnóstico social y se apuntó al fortalecimiento de la Mesa de Participación, Articulación y Gestión. En el cierre surgieron propuestas de abordaje integral en la comunidad de influencia del C.I.C. También se dialogó con el Comisionado de Yavi, Lucio Martínez. Y se planificaron acciones para fortalecer el trabajo que realizan en el CIC de dicha comuna. Las funcionarias nacionales también se reunieron en la Municipalidad de Abra Pampa con el intendente Ariel Machaca. Luego se trasladaron al C.I.C de la localidad, donde también se presentó el programa “Participar en Comunidad”, se entregó la guía de implementación y materiales para promover las mesas de Participación, Articulación y Gestión. Estuvieron presentes las y los presidentes de las diferentes Juntas Vecinales de Abra Pampa, quienes contaron la situación de los barrios y remarcaron la importancia del C.I.C para potenciar las experiencias comunitarias que vienen realizando. En un acto con la presencia de vecinos y vecinas se hizo entrega de equipamientos para el CIC que se logró mediante el convenio institucional otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En la Municipalidad de Humahuaca, se reunieron con la intendenta Karina Paniagua, su equipo de secretarios y secretarias y el presidente del Concejo Deliberante local. Dialogaron sobre la primera etapa de la refuncionalización que se está llevando adelante en el CIC del Barrio 23 de agosto, a través de un subsidio institucional otorgado por el Ministerio. Luego se realizó una recorrida por la institución, donde la intendenta mostró los avances de la obra. Se explicó el programa Participar en comunidad y se promovió la constitución de las mesas de Participación, Articulación y Gestión.

“Seguimos fortaleciendo el trabajo de los Centros Integradores Comunitarios en todo el territorio nacional, promoviendo la incorporación de ellos a la Red Federal de C.I.C y difundiendo el programa Participar en Comunidad. El objetivo de estas acciones es ponderar el aporte del entramado comunitario y la organización popular en la construcción de la política social para reconstruir el tejido social”, señaló Berardo.

