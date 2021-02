El municipio lanza veinte cursos gratuitos de formación para el trabajo

El Municipio de Almirante Brown pone en marcha la inscripción para veinte cursos gratuitos de formación para el trabajo, destinados a los vecinos y vecinas del distrito, los cuales se dictarán en los Centros de Formación para el Trabajo de Calzada y Ministro Rivadavia y en el Centro de Formación Profesional e Innovación Productiva (CEFIP) de Burzaco. Esta importante iniciativa, impulsada por la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown, en coordinación con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se realizará de forma virtual y semipresencial, dependiendo el caso, y tiene como objetivo mejorar las condiciones de empleabilidad. Por ese motivo, desde la gestión del intendente Mariano Cascallares precisaron que los interesados deberán vivir en el distrito, al tiempo que indicaron que tendrán prioridad las personas desempleadas o en situación de informalidad laboral. Para avanzar en la preinscripción virtual, que se llevará adelante durante toda esta semana, del 22 al 26 de febrero, se deberá acceder al siguiente link: https://empleoyformacionparaeltrabajobrown.blogspot.com/. Una vez completado este paso, cada persona recibirá un email para continuar con el proceso de registro. Es importante mencionar que los cupos son limitados y los interesados sólo podrán elegir uno de todos los disponibles. Para más información, se puso a disposición el correo: Empleo@brown.gob.ar LOS CURSOS En el Centro de Formación para el Trabajo de la localidad de Rafael Calzada, ubicado en la avenida San Martín 3752, se realizarán 14 cursos gratuitos que comenzarán en marzo bajo la modalidad semipresencial. Entre ellos, se encuentran: Electricidad Industrial (lunes y martes de 18 a 20.30); Electricidad Domiciliaria (jueves de 16 a 20); Herrería Básica (martes de 9 a 13); Herrería Inicial (martes de 15 a 19); Pintura Decorativa (martes de 9 a 13); Carpintería Básica (martes de 10 a 14); Carpintería Inicial (miércoles de 13 a 17.30) y Huerta Agroecológica (viernes de 9 a 11). También se dictarán los cursos de Serigrafía (viernes de 15.30 a 19.30); Administrativo, pensado para relaciones laborales, sistemas informáticos, herramientas de indagación, procesamiento de datos administrativos; gestión de documentos y de oficina (lunes, martes y miércoles de 8.30 a 12); Marketing de productos y servicios, modalidad anual (lunes de 11.20 a 12.10 y martes de 8.30 a 12.10) y Auxiliar Administrativo para Pymes (lunes 17 a 20 y jueves de 16.30 a 20). Además, se brindarán otras dos iniciativas, dictadas por el Centro de Formación Profesional Nº401: Confección de lencería y Corsetería, Patronista y Confeccionista de Ropa de bebé, con modalidad presencial (martes, miércoles y jueves de 14 a 17) e inglés nivel 1 y 2, también anual pero de modalidad virtual (lunes de 8.30 a 12.10 y miércoles de 8.30 a 11.30). Por otra parte, en el CEFIP de Burzaco, ubicado en el cruce de Junín y Tomás Guido, dentro del Parque Industrial, se pusieron a disposición tres cursos que también iniciarán en marzo. Estos son Instalador de Energías Renovables (martes y miércoles de 17.20 a 21 y jueves de 17.40 a 21); además de otros dos cursos dictados por el Centro de Formación Profesional Nº402, como Herrería (miércoles y jueves de 0 a 12 y viernes de 8 a 11) y el Curso Administrativo en Liquidación de Sueldos y Jornales y Liquidación de Impuestos (martes, miércoles y jueves de 8 a 11.30). Finalmente, en el Centro de Formación para el Trabajo de Ministro Rivadavia, ubicado en Juan B. Justo 900, los vecinos y vecinas podrá cursar dos capacitaciones, ambas dictadas por el Centro de Formación Profesional Nº402, a partir de marzo. Estos son Panadero (martes, miércoles y viernes de 9 a 12.10) y el Curso de Cocina, pensado para cocinero para comedor escolar, elaboración y conservación de carnes y embutidos, elaboración y conservación de frutas y verduras y también alfajores regionales (martes, miércoles y viernes de 13.30 a 16.30).

