Cascallares entregó kits de herramientas a emprendedores en Rafael Calzada

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, entregó kits de herramientas e insumos a emprendedores del distrito, en el marco del programa Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La jornada se desarrolló en el Centro de Formación Profesional para el Trabajo de Rafael Calzada, ubicado en San Martín N° 3752, donde el jefe comunal estuvo acompañado de la directora nacional de Articulación Socio productiva del Ministerio de Desarrollo Social, María Victoria Bossa. En este sentido, se otorgaron 17 kits de carpintería y 8 de huerta y jardinería entre otras herramientas. En el primer caso, el material incluyó destornilladores, martillos, serruchos, anteojos, guantes de seguridad, juego de mechas y sierra caladora; mientras que en el segundo, dedicado al trabajo con la tierra, se entregaron palas, macetas, guantes, plantines y rociadores, entre otros elementos. Todos los kits de herramientas fueron entregados a vecinos y vecinas de Almirante Brown que durante el 2020 realizaron el curso de formación para el trabajo de forma virtual, el cual se complementará con asistencia presencial en marzo. Además, todos los emprendedores y emprendedoras tendrán un lugar en las ferias que realiza la Comuna para que puedan presentar sus productos. “Quiero agradecerles el compromiso. Fue un año difícil, pero más allá de eso pudimos avanzar con la formación para el trabajo acá, en Rafael Calzada, y también en el Parque Industrial de Burzaco. Estamos convencidos de que este es el camino y vos eso seguimos trabajando junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”, remarcó Mariano Cascallares al tomar la palabra. Bossa, en tanto, destacó que “en un año de pandemia ninguno de ustedes bajó los brazos y se capacitaron con mucho esfuerzo para salir adelante”. “La salida es con trabajo y la reconstrucción de la Argentina es de abajo hacia arriba”, añadió. De la jornada participaron también la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; el subsecretario de Desarrollo Productivo y Comercio, Marcelo Tricarico; la subsecretaria de la Agencia de Empleo y Formación Profesional, Eva Sala y la subsecretaria de Economía Social, Ivanna Rezano, entre otros.

