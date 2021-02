La ministra de Salud, Carla Vizzotti, autorizó con carácter de emergencia la vacuna de Sinopharm

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, firmó este domingo la resolución 688/2021 que autoriza con carácter de emergencia la vacuna SARS COV-2, desarrollada por la compañía farmacéutica china Sinopharm en colaboración con el laboratorio Beijing Institute of Biological Productos de China, informaron fuentes oficiales. La decisión fue suscripta por Vizzotti luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) recomendara al Ministerio de Salud la incorporación de esta vacuna en la campaña de inmunización que lleva adelante el Gobierno en el marco de la ley 27.573/2020 (vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra Covid-19), sancionada a fines de octubre. La vacuna china desarrollada por Sinopharm tiene la particularidad de ser una vacuna “inactivada”, es decir que contiene una versión del virus del coronavirus pero alterada genéticamente, lo que le impide reproducirse y desarrollar la enfermedad, pero sí genera una respuesta inmune en el organismo, precisaron desde la cartera de Salud. La resolución 688/2021 del ministerio que encabeza Vizzotti, en su artículo 1º, dispone la autorización “con carácter de emergencia” de la vacuna “SARS COV-2 (células vero) inactivada, desarrollada por el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products de la República Popular China”, en virtud de lo establecido por los artículos 8 y 9 de la ley 27573 (que estableció una normativa específica para las vacunas contra el coronavirus) y “de conformidad a las recomendaciones de la ANMAT”. “Esta medida se da en el contexto del acuerdo comercial que gestionó el Gobierno nacional con la Corporación Grupo Farmacéutico Nacional Chino para la adquisición de un millón de dosis que comenzarán a llegar a nuestro país en los próximos días”, informaron las mismas fuentes. Como ocurre con otros desarrollos científicos contra la Covid-19, la vacuna de Sinopharm requiere de la aplicación de dos dosis que deben inocularse con 21 días de diferencia. Otra de sus particularidades es que puede trasladarse y almacenarse en temperaturas de entre 2 y 8 grados centígrados, condiciones que puede suministrar una heladera corriente. Los ensayos clínicos de la vacuna, en su fase I y II, fueron publicados en la revista científica británica The Lancet y demostraron que es “segura y eficaz”, precisaron fuentes de la cartera de Salud. La fase III de las pruebas se realizó en simultáneo en distintos países y uno de ellos fue Argentina, a partir de la asociación del laboratorio estatal chino Sinopharm con la Fundación Huésped, que fundó el infectólogo Pedro Cahn. En esos ensayos clínicos participaron aproximadamente 3000 voluntarios, quienes fueron inmunizados en los centros Vacunar.

