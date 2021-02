Vizzotti, una médica especialista en vacunas asume al frente del Ministerio de Salud

La designada ministra de Salud, Carla Vizzotti, que hasta este viernes se desempeñó como secretaria de Acceso a la Salud en la cartera sanitaria nacional, es una médica de 47 años egresada de la Universidad del Salvador, especialista en medicina interna, enfermedades infecciosas, y en sistemas y seguridad social. Además, es la fundadora y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE). Su designación al frente de la cartera sanitaria quedó oficializada con el decreto 119/2021, publicado este sábado en el Boletín Oficial. Decreto 119/2021 by Télam on Scribd Vizzotti estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiNaCEI) del Ministerio de Salud de la Nación en Argentina (2007-2016) y formó parte del Grupo Técnico Asesor en Prácticas de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud (2013-2019). También integró el Grupo Asesor Técnico de Inmunización Materna de la Organización Mundial de la Salud (2014-2016) y del Grupo Asesor Técnico de Inmunización Materna para la Organización Panamericana de la Salud (2014-2016). Además, fue miembro del Consejo Fundador de IAIM (International Association of Immunization Managers/Asociacion Internacinal de Gerentes de Inmunizaciones) (2013-2015) y también de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Infectología (2013-2018). Vizzotti es miembro del Comité Consultivo Vaccine Acceptance Research Network (VARN), Sabin Institute, de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE) (2018-actualidad), de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) (2007-actualidad); y del Comité Científico de la Fundación Vacunar durante 2019. También se desempeñó como Directora del Centro de Estudios para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles (CEPyCET) de la Universidad ISALUD. La nueva ministra fue consultora en Análisis de Estrategias Sanitarias de Fundación Huésped y asesora en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Vizzotti comenzó a trabajar en la dirección de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud en 2007, durante la anterior gestión de Ginés González García, que se desempeñó como titular de esa cartera hasta fines de ese año cuando, tras asumir la presidencia, Cristina Kirchner decidió enviar a González García como embajador a Chile. Con un perfil técnico, Vizzotti continuó desempeñándose en el ministerio durante casi nueve años. Carla Vizzotti. Durante la pandemia de Gripe A de 2009 estuvo a cargo del del Programa Nacional de Inmunización y fue reconocida en su función por ampliar el calendario de vacunación, que bajo su órbita alcanzó las 19 vacunas gratuitas y obligatorias. Vizzotti fue la primera representante argentina en el Comité Consultivo de Prácticas de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En diciembre de 2016, Vizzotti, que estaba a cargo de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, fue apartada de su función por el por entonces ministro de salud de Mauricio Macri, Jorge Lemus, luego que su área fuera convertida en una coordinación, varios escalones abajo del organigrama del ministerio. “Fui una funcionaria técnica. Jamás tuve una bajada de línea de ninguno de los cinco ministros con los que trabajé”, dijo en una entrevista con Página 12 cuando fue desvinculada de su cargo y aseguró que fue despedida de la gestión de Macri “por motivos políticos”. El 17 de enero pasado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había afirmado que Vizzotti, “es una funcionaria clave en este Gobierno” y que “el Presidente Alberto Fernández está muy conforme con la tarea que lleva adelante” en el marco de la pandemia por coronavirus.

Both comments and pings are currently closed.