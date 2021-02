Fin de semana a puro Carnaval con Shows virtuales en Brown

El Municipio de Almirante Brown presentará este sábado 20 de febrero, desde las 22 horas, tres shows virtuales en el marco de los festejos de carnaval que serán transmitidos a través de la red social Facebook del Instituto de las Culturas. Se trata de los eventos virtuales que fueron reprogramados a raíz del dueño nacional del fin de semana pasado. De esta manera, las actividades que cada año realiza el Municipio que conduce el intendente Mariano Cascallares esta vez se llevarán adelante de forma virtual, para disfrutar desde cada hogar y seguir cuidándonos frente a la pandemia de Covid-19. La propuesta de shows para este sábado a partir de las 22 horas son de los grupos Candombe Calzada, la Pachamoma Murga Madre y de Flexatons & La Jazz Mambo, todo a través del Facebook del Instituto Municipal de las Culturas. El grupo Candombe Calzada es una comparsa oriunda de Rafael Calzada que logró consolidarse como uno de los máximos referentes de los carnavales brownianos. Pachamoma Murga Madre, en tanto, constituye una murga de mujeres, diversidades y niños, que -junto a su fuerza percusiva- impulsan consignas en contra de las violencias de género y la desigualdad. Finalmente también estarán brindando su show los Flexatons & La Jazz Mambo, una agrupación que nace como una compañía artística, con el objetivo de crear un repertorio de arreglos y composiciones originales del género de ritmos afrolatinos, combinando composiciones propias y reversiones de algunos clásicos del género. Estos espectáculos habían sido programados para la semana pasada pero debieron trasladarse a este fin de semana luego de que las actividades se postergaran por el decreto del Gobierno declarando duelo nacional por el fallecimiento del ex presidente Carlos Menem.

Both comments and pings are currently closed.