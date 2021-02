“Una semana sí, una semana no”: así será la presencialidad alternada en la Provincia

El Gobierno bonaerense definió que en aquellas escuelas que por su situación edilicia deban dividir en grupos a los alumnos para prevenir el coronavirus, la rotación presencial se hará en forma semanal, según adelantó la directora general de Cultura y Educación provincial, Agustina Vila. “Lo que estamos promoviendo es generar bloques semanales. Es decir una semana sí, una semana no en aquellas escuelas que no permitan la presencialidad todos los días. Los chicos irán una semana al colegio y estudiarán desde sus casas la semana siguiente”, precisó. La titular de la cartera educativa provincial dijo en declaraciones radiales que se adoptará un modelo similar al que aplican Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. La funcionaria estimó que unas 4.000 escuelas podrán cumplir con la presencialidad completa los cinco días de la semana, mientras que otras 12.000 deberán alternar en grupos a los alumnos. Vila precisó, además, que en los casos de las clases presenciales “serán de cuatro horas por día” y explicó que si bien los protocolos de vuelta a la presencialidad son lineamientos generales obligatorios, “también hay particularidades de acuerdo a cada distrito”. “El protocolo rector es la distancia, lo que provoca que en algunas escuelas haya que subdividir a los grupos, ahí la presencialidad no será todos los días de las semanas sino alternada”, precisó. Vila aclaró que en la provincia de Buenos Aires “el ciclo lectivo comienza el primero de marzo, pero el 17 de febrero empezaremos con los chicos que tienen que recuperar contenidos”. Si bien el Plan Jurisdiccional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales en un principio contempló la posibilidad de que la rotación de alumnos sea cada dos días, ahora se estableció que será cada semana “porque se actualizaron algunos aspectos que procuran hacer esa presencialidad aún más cuidada”, explicó Vila. Alrededor de 4.000 escuelas podrán cumplir con la presencialidad completa los cinco días de la semana. El Plan establece pautas para la organización institucional de las escuelas para posibilitar el distanciamiento social, la adecuada circulación de aire, la limpieza y desinfección de los establecimientos y la higiene personal. Por ello, los modelos de organización escolar y pedagógica se implementarán considerando el espacio que dispone cada establecimiento educativo para respetar el distanciamiento social obligatorio. Entre las pautas generales de cuidado, se encuentran el uso obligatorio de tapabocas para estudiantes, docentes y auxiliares; la distancia social entre estudiantes y docentes, de al menos de un metro y medio entre estudiantes y de dos metros del docente en el aula, y de otros dos metros en espacios los comunes. También contempla la higiene frecuente de manos (al menos cada 90 minutos), el control de temperatura al ingreso del establecimiento (máximo 37,4º C), la ventilación de los ambientes (al menos cada 90 minutos) y el mantenimiento de las puertas y ventanas siempre abiertas. La organización de los ingresos y egresos de las escuelas está prevista en horarios escalonados que eviten la concentración de personas como pautar 15 minutos de diferencia entre los horarios de salida y entrada de los grupos de estudiantes. Además de los protocolos, el Gobierno provincial prevé iniciar -en unos días- el proceso de vacunación contra el coronavirus a docentes y auxiliares de la educación.

