Construyen un centro de desarrollo productivo para la Economía Social

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, está construyendo un Centro de Desarrollo Productivo orientado a la promoción de las emprendedoras y los emprendedores en el marco de la Economía Social de nuestro distrito. Dicha estructura, que se levanta en las calles Cruz del Sur y Sempere, contará con espacios para que puedan instalarse diferentes unidades productivas que serán acompañadas por los equipos técnicos del Instituto Municipal de la Economía Social; aulas para la realización de capacitaciones para emprededor@s; y un lugar destinado a la exhibición y la comercialización de sus productos. La Comuna browniana y el Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Daniel Arroyo anticiparon que esa iniciativa en marcha le brindará a los trabajadores de la Economía Social Browniana mejores posibilidades y nuevas oportunidades de desarrollarse. El intendente Mariano Cascallares adelantó que “el Centro de Desarrollo Productivo browniano, también denominado INCUBA BROWN, constituirá una valiosa herramienta que potenciará las diferentes políticas con las que el Municipio le da impulso a los emprendedores y a la Economía Social”. Allí las emprendedoras y los emprendedores brownianos podrán encontrarse, capacitarse y generar nuevas oportunidades para la producción y la comercialización de sus productos en un ámbito que potenciará sus posibilidades de crecimiento y consolidación.

