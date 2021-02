El carnaval virtual llega a cada casa de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown anunció que desde el sábado 13 de febrero llegan los carnavales al distrito, con música y baile en vivo vía streaming transmitido a través de la red social Facebook del Instituto de las Culturas Brown. Como cada año, el Municipio que encabeza Mariano Cascallares acerca la cultura popular del carnaval a todas las vecinas y vecinos del distrito, pero esta vez el espíritu festivo del pueblo llegará en un contexto virtual para seguir cuidándonos frente a la pandemia. La propuesta se llevará adelante desde el sábado 13 hasta el martes 16 de febrero a través de https://www.facebook.com/InstitutoDeLasCulturasBrown e incluye dos ediciones de música en vivo por streaming, bajo el título: “Baile de Carnaval” previstas para el sábado y domingo desde las 22 horas. En tanto, el 15 y 16 de febrero se podrá disfrutar -en dos partes- del Documental “La Alegría en Brown: Carnavales”, a partir de las 21 horas. En ese marco, el sábado 13 los vecinos podrán deleitarse con la actuación de Tangatunga, que llega con la fusión musical que los caracteriza, rock, ska, y un estilo festivo diferente, y de Bloco de Carnaval- Baterías Brown, una propuesta colectiva de la que participan diversos grupos del distrito que comparten y representan el espíritu entusiasta de dicha expresión. Por otro lado, ingresando en https://www.facebook.com/InstitutoDeLasCulturasBrown el domingo 14, se presenta en forma virtual Candombe Calzada, una comparsa oriunda de Rafael Calzada, que ha logrado consolidarse como uno de los máximos referentes de los carnavales brownianos. También actuará Pachamoma Murga Madre, una murga de mujeres, diversidades y niños, que -junto a su fuerza percusiva- impulsan consignas en contra de las violencias de género y la desigualdad. Y el gran cierre estará a cargo de Flexatons & La Jazz Mambo, una agrupación que nace como una compañía artística, con el objetivo de crear un repertorio de arreglos y composiciones originales del género de ritmos afrolatinos, combinando composiciones propias y reversiones de algunos clásicos del género. Por último, el lunes 15 y el martes 16, a las 21 horas se presentará el Documental “La Alegría en Brown. Carnavales” que incluye una selección de entrevistas a distintos actores de la escena del carnaval browniano, que acercan en primera persona datos de la historia, del sentir y de la pertenencia a dicha expresión popular. Forman parte de la producción; Alegría Zona Sur de Burzaco, Comparsa Esmeralda de Don Orione, Centro Cultural Al Borde entre Ministro Rivadavia y Longchamps, Candombe Calzada, Danzas africanas de Luciana Petti, Sacode o Caraçao de Glew, Los elegantes de San José y Los herederos de José Mármol. Quienes quieran disfrutar de la buena música, el color y el baile de los espectáculos podrán hacerlo a través del Facebook del Instituto de las Culturas Brown ingresando en https://www.facebook.com/InstitutoDeLasCulturasBrown .

