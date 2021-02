Realizan colecta solidaria para Alma de 6 años

La familia de Alma Sánchez, una chiquita de 6 años que tiene escoliosis congénita severa, está haciendo todo lo posible para juntar la suma necesaria para la cirugía que requiere. Buscan un subsidio estatal, pero ante la urgencia comenzaron una colecta. Alma nació con el Síndrome de Goldenhar, el cual le trajo aparejada una escoliosis congénita severa. Ella actualmente tiene una curvatura en su columna de 50 grados, que le trae dolor y cansancio al estar de pie. “En primera instancia eran diez grados de curvatura pero avanzó y en el último estudio (de hace algunos días) se confirma que tiene 50”, explicó su mamá, Lara Padilla. Ellos son del barrio Las Lilas, en Longchamps, y al enterarse de que la pequeña debe ser sometida lo antes posible a una cirugía para mejorar su calidad de vida pusieron en marcha la colecta “Todos por Alma”. La madre explicó que visto el cuadro de la pequeña, el viernes 29 de enero su médico del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde le habría manifestado que debía realizarse una intervención quirúrgica, la cual ronda en 1.200.000 pesos. “El 1 de febrero empezó toda nuestra lucha. A todos los lugares donde nos mandaron se fueron pateando la pelota. Primero, nos mandaron a Brown, de ahí a La Plata, de ahí a la Region VI de Lomas de Zamora. De ahí nos mandaron a hablar con una asistente social. Es todo tramiteríos y no tenemos nada concreto hasta el día de hoy“, explicó, en relación a la búsqueda de un subsidio estatal para la cirugía. “Yo lo que estoy intentando es que el Estado me pueda garantizar la prótesis“, planteó. “Más allá de que me digan cuánto, necesito tener la respuesta del Estado. Estamos sin dormir y yendo de un lado para el otro. Es una incertidumbre tremenda. Todavía no pudimos resolver el trámite, es desesperante”, lamentó la mujer. “El médico me dijo que si tenemos en cuenta que para agosto la nena tenía cierto grado y ahora tiene 50 grados quiere decir que esto viene avanzando”, admitió, a la vez que reveló que “en 6 meses aumentó casi 10 grados de curvatura, de 42 paso a 50”. “Lo padece todos los días. Ella aprendió a andar en bicicleta ahora en la pandemia, y era andar dos horas y después estar tirada en la cama el resto el día porque le dolía. Los médicos te dicen que la gente con escoliosis no siente dolor, pero es mentira. A mi nena sí le duele”, apuntó. Su familia está haciendo todo lo posible para juntar el dinero, por esa razón organizaron un torneo de fútbol relámpago que se realizará el 21 de febrero en el complejo La Única, en Longchamps. Asimismo están vendiendo rifas, realizarán sorteos y ferias. Para poder colaborar con la causa, podes ayudarlos participando de sus propuestas, difundiendo o mediante una colaboración monetaria al CBU de Mercado Pago 0000003100084547706953.

