Inicio de clases: Trotta se reunió con la conducción de Ctera e irá a la CGT

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, se reunió con la conducción de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) “para avanzar en una vuelta segura en todas las escuelas del país”. “En el marco del diálogo que venimos llevando adelante con todos los actores del sistema educativo, me reuní con los/as representantes de Ctera para avanzar en una vuelta segura en todas las escuelas del país. Los consensos son clave para lograr una presencialidad cuidada”, dijo Trotta a través de un posteo en la red social Twitter. Por su parte, Ctera informó a través de su página web que los representantes de los maestros llevaron al ministro varios planteos. Entre estos planteos mencionaron “los requisitos para la vuelta a la presencialidad segura, gradual y cuidada; la necesidad de aumento salarial para las y los docentes; la importancia de la implementación del Plan Nacional de Vacunación y las condiciones de infraestructura escolar, condiciones de trabajo y salud de los establecimientos escolares”. En otro tramo de la reunión, también se conversó, según informó Ctera, sobre “la situación que atraviesan las y los trabajadores de la educación de Chubut – que tienen meses de demora en el pago de sus haberes – y las demás provincias en conflicto”. Desde la central sindical que agrupa a los educadores indicaron que “estos temas serán tratados en la paritaria nacional docente, que se realizará el jueves 18 de febrero próximo”. Por Ctera estuvieron en el encuentro con el ministro de Educación, realizado en la sede de esa central de trabajadores, Sonia Alesso, Roberto Baradel, Juan Monserrat y Luis Branchi, a la vez que también participó de la reunión Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional. Más reuniones El ministro se reunirá esta tarde con los dirigentes de tres de los cuatro gremios docentes afiliados a la CGT para analizar la Paritaria Nacional de la actividad y el regreso a la presencialidad, informaron los sindicatos. La reunión con los gremios docentes de la central se realizará en la sede cegetista de Azopardo 802 a las 18.30, y procurará generar consensos para maximizar “la presencialidad en las aulas”, confirmaron a Télam fuentes sindicales y de Educación. El encuentro, al igual que el de esta mañana en la sede de la Ctera, se inscribirá en el diálogo permanente que la cartera educativa mantiene con los actores de la actividad. En la reunión participarán la Unión Docentes Argentinos (UDA) de Sergio Romero; la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), a cargo de Sara García, y Fabián Felman, titular de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). De forma previa al encuentro en la CGT, Trotta se reunirá en La Plata con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para analizar el protocolo de regreso a las aulas en ese distrito, y en la reunión participará la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila. Las clases presenciales en la provincia fueron previstas a partir del 1 de marzo próximo y con pautas predeterminadas por protocolos ante la grave pandemia de coronavirus.

