El Gobierno se reúne con empresarios como parte del diálogo por precios y salarios

El Gobierno recibirá en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada a líderes empresariales, en el marco de la mesa de diálogo que impulsa el presidente Alberto Fernández para generar acuerdos que permitan hacer converger las variables de precios y salarios. La convocatoria tendrá lugar luego de que este miércoles se reunieran con representantes sindicales, con quienes avanzan también en una “articulación con los distintos sectores económicos para la coordinación de políticas de precios y salarios, que sean consistentes con los objetivos de política macroeconómica” de la actual administración, se informó en Casa de Gobierno. En ese sentido, si bien el propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, insistió que no habrá “techo” a las paritarias, la meta oficial es discutir sobre la base de una meta de inflación del 29% con el objetivo de que los salarios superen a esa cifra en algunos puntos porcentuales. Según afirmó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, estos encuentros con los distintos actores de la economía nacional buscan “generar las conductas y las políticas necesarias” para que salarios y precios “converjan” dentro de las estimaciones del presupuesto nacional. La reunión con los empresarios tendrá por parte del Gobierno al jefe de Gabinete; a los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Producción, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni; al presidente del Banco Central, Miguel Pesce; a la titular de la Administración Federal de Ingresos Püblicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, y a la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco. Entre los empresarios invitados figuran Luis Pagani, titular de Arcor; Luis Pérez Companc, de Molinos Río de la Plata; Jean Carlo Aubry, de Nestlé; Karla Schlieper, de Mondelez; Juan Garibaldi, de Danone; Miguel Acevedo, de Aceitera General Deheza; Teodoro Karagozian, de TN Platex; Mario Ravettino, de ABC; Joaquín de Grazia, de Granja Tres Arroyos; Claudio Drescher, de Jazmín Chebar; Alberto Álvarez Saavedra, de Gador; Hugo Sigman, de ELEA; Daniel Herrero, de Toyota y Laura Barnator, de Unilever. También estarán Gabriela Bardín, de Procter & Gamble; Carlos Blaquier, de Ledesma; Martín Ticinese, de Cervecería Quilmes; Rubén Chernajowsky, de Newsan; Alfredo Coto, de COTO; Paolo Rocca, de Ternium; Everton Negresiolo, de Acindar; Javier Madanes Quintanilla, de Aluar; Sergio Faifman, de Loma Negra; Guillermo Mausel, de Solvay Indupa; Diego Ordoñez, de Dow Química; Humberto Cattorini, de Rigolleau; Javier Quel, de Tetrapak; Sergio Affronti, de YPF; Pablo Ruival, de Arauco; Christophe Dumont, de Monsanto / Bayer; Diego Pino, de Transclor; Martín Castro, de Bridgestone e Iván Szczech, de la Cámara de la Construcción.

Both comments and pings are currently closed.