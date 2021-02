Covid-19: Arrancó la vacunación en residencias geriátricas en Brown

El intendente Mariano Cascallares y la titular del PAMI, Luana Volnovich, participaron de la primera jornada de vacunación de adultos mayores en Almirante Brown, que tuvo lugar en una residencia geriátrica local. Un total de veintiún residentes del hogar geriátrico, ubicado en Castelli N° 953, se inocularon la primera de las dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19 en el marco del plan de vacunación público, gratuito y optativo que se lleva adelante en el país. Con todos los protocolos y el distanciamiento social recomendado, participaron también de la jornada, el secretario de Interior de la Nación, José Lepere, el secretario de Salud del Municipio, Walter Gómez, además de personal médico y autoridades de la residencia. “Estamos realmente muy contentos, es un día muy importante, ya que damos otro gran paso hacia una nueva normalidad. Tuvimos el año pasado un trabajo muy articulado con Pami, hay más de sesenta geriátricos en nuestro distrito donde fuimos trabajando en los protocolos para que los residentes tengan los cuidados necesarios. Este es un paso muy importante porque a partir de la vacunación vamos a tener una vida más normal”, sostuvo en la ocasión Cascallares. En este sentido, el intendente subrayó la decisión política del presidente Alberto Fernández que “ha trabajo fuertemente para que a partir de diciembre pasado podamos avanzar con la vacunación con los equipos en todo el país y también Almirante Brown”. Por su parte, Volnovich señaló: “Hoy se inicia un camino de esperanza, se proyecta la vida con la vacuna, en 21 días los residentes que no ven a sus familiares desde marzo podrán retomar su vida, es un día muy emocionante”. Y agregó: “Vinimos a esta primera jornada de tantas en Almirante Brown porque queremos potenciar esta campaña, darle tranquilidad a la gente de que la vacuna es efectiva y nos va a permitir retomar la vida que teníamos”. En tanto, Clara, una de las abuelas que recibió la vacuna se mostró muy alegre y emocionada y sólo tuvo palabras de agradecimiento con todos los que hicieron posible un momento tan importante “frente a esta tragedia universal”.

Both comments and pings are currently closed.