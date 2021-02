El Gobierno recibe a los gremios para trabajar sobre precios y salarios

El Gobierno nacional recibirá este miércoles a los líderes sindicales, en el marco de la mesa de diálogo que impulsa el presidente Alberto Fernández para generar acuerdos que permitan hacer converger las variables de precios y salarios, informaron fuentes oficiales. La cita será este miércoles a las 11 en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada , en el marco de la reunión del gabinete económico, en tanto que el jueves será el turno de los empresarios. Con las convocatorias, el Gobierno se propone alcanzar un acuerdo que logre una recuperación del ingreso que impulse la reactivación económica, y buscan “poner en común una metodología de articulación con los distintos sectores económicos para la coordinación de políticas de precios y salarios, que sean consistentes con los objetivos de política macroeconómica”. El Gobierno se propone alcanzar un acuerdo que logre una recuperación del ingreso que impulse la reactivación económica, y buscan poner en común una metodología de articulación con los distintos sectores económicos El esquema integral de política macroeconómica que lleva adelante el Gobierno, se “compone por la política fiscal, la monetaria y la cambiaria”, y el objetivo “es alinear políticas y expectativas con el presupuesto 2021 aprobado por el Congreso de la Nación”, según un comunicado difundido el martes. Los miembros del gabinete económico se reunirán una hora antes del encuentro, como todas las semanas, en el Salón de las Mujeres de Casa de Gobierno, instancia que servirá para pulir los detalles antes de la convocatoria con los gremios. Por el Gobierno, a ambos encuentros asistirán el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Producción, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del BCRA, Miguel Pesce; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, según se informó oficialmente. Los miembros del gabinete económico se reunirán una hora antes del encuentro, como todas las semanas, en el Salón de las Mujeres de Casa de Gobierno, instancia que servirá para pulir los detalles antes de la convocatoria con los gremio En representación de los gremios, acudirán Héctor Daer, de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina (Fatsa); Carlos Acuña, del Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garages y Playas de Estacionamiento (Soesgype); Andrés Rodríguez, de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN); Gerardo Martínez, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y Armando Cavalieri, de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys). También fueron convocados Antonio Caló, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); José Luis Lingeri, del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (Sgbatos); Rodolfo Daer, del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA); Roberto Fernández, de la Unión Tranviarios Automotor (UTA); Víctor Santa María, del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh); Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos (UDA); Argentino Geneiro, de la La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra). También asistirán Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria; Hugo Moyano, del Sindicato de Choferes de Camiones; Ricardo Pignanelli, del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata); Edgardo Llano, de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA); Claudio Marín, de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (Foetra); Yamile Socolovsky, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu); Hugo Yasky, secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y Ricardo Peidro, titular de la CTA Autónoma.

