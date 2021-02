Cascallares: “Siempre vamos a estar junto a los clubes de barrio”

En el marco de las acciones que promueve el Municipio de Almirante Brown para el desarrollo de los clubes de barrio de nuestro distrito, el intendente Mariano Cascallares recorrió las instalaciones del Club Atlético Longchamps e hizo entrega de un aporte para la adquisición de materiales y para el mantenimiento edilicio de las instalaciones deportivas. El jefe comunal fue recibido por las autoridades de la institución -ubicada en Perrando N° 1451- quienes se mostraron agradecidas por el firme acompañamiento del Estado Municipal en cada una de las tareas que los diferentes clubes emprenden para propiciar la inclusión a través del deporte. Por su parte Cascallares se sumó a los agradecimientos y destacó la importancia de la articulación de las entidades barriales con la comuna para auspiciar el progreso de las mismas. “Siempre vamos a estar junto a los clubes de barrio porque son una herramienta muy importante para la inclusión de nuestra gente”, indicó el jefe comunal. Durante el encuentro, se entregaron sendos presentes en homenaje a los 65 años de la querida institución de Longchamps. Cabe señalar que con el aporte se adquirirán materiales para el arreglo de los techos de las canchas, principal y de paddle del club. En la oportunidad, el intendente conoció además el espacio donde la institución construye -con la ayuda del Ministerio de Deportes de la Nación a través de la iniciativa Clubes en Obra- un vestuario y baño exclusivos para mujeres. El encuentro contó con la participación de titular del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa, el delegado de Longchamps, José Vera, el presidente de la institución, Juan Richert, y el secretario general, Hernán Villanova, entre otros.

