Un policía de Rojas asesinó brutalmente a puñaladas a una joven de 18 años

El acusado del femicidio es Matías Ezequiel Martínez, de 25 años. La joven había denunciado en varias oportunidades la violencia en la comisaría donde su ex pareja trabajaba, pero en la mayoría de las ocasiones no le tomaban la denuncia. El cuerpo fue hallado en la zona rural de Guido Spano. Tras el crimen, el policía habría intentado suicidarse con el mismo cuchillo, por lo que al detenerlo lo trasladaron al hospital Unzué. Tras la indignación social, los familiares y amigos de Úrsula realizaron una convocatoria frente a la comisaría municipal que contó con el acompañamiento de gran cantidad de vecinos y todo terminó con incidentes y represión. A la espera de que se presentaran autoridades, los manifestantes comenzaron a golpear las ventanas y romper vidrios y la reacción de la Policía fue con balas de goma. “Hace meses habíamos denunciado el hostigamiento de esta persona hacia mi hija, hasta un fin de semana que fuimos a la comisaria de la mujer y nos mencionaron que no tomaban la denuncia porque era fin de semana”, expresó Patricia Nassutti, madre la joven a Rojas Ciudad. Su ex pareja, un policía Bonaerense de 25 años que prestaba servicio en San Nicolás. Actualmente estaba bajo licencia psquiátrica. El cuerpo de Úrsula fue hallado en una zona rural. La joven habría sido engañada por el ex para reunirse donde luego fue hallada muerta. Se realizó una campaña pidiendo justicia por Ursula. En el lugar, trabaja personal policial, la ayudante fiscal, Nora Fridblatt y personal de la ayudantía fiscal.

