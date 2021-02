La provincia reglamento la presencialidad en las aulas

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense estableció, a través de la resolución 415/2021, la actividad presencial en todos los establecimientos educativos de la Provincia de Bs As. La misma se regirá por el protocolo del “Plan jurisdiccional” de dicho distrito para un regreso seguro a las aulas y las medidas de cuidado y distanciamiento social allí establecidas. En ese marco, en Almirante Brown –que en marzo iniciará sus clases presenciales junto a toda la provincia- se está trabajando de manera articulada entre el Municipio, Consejo Escolar y Jefatura de Inspección, para lograr una vuelta a las aulas que garantice todas las medidas de prevención y seguridad para la comunidad educativa. La resolución bonaerense establece que las secretarías de asuntos Docentes, Consejos Escolares, Tribunal descentralizado y las Jefaturas de Inspección Distrital y Regional deben organizar su funcionamiento presencial. En tanto, continúan exceptuados de la obligación de asistencia presencial al lugar de trabajo las y los docentes y auxiliares de la educación, consideradas población de riesgo con relación al Coronavirus. Vale señalar que los equipos directivos podrán organizar las actividades de los docentes y del personal auxiliar, previéndose la asignación de tareas que sean realizadas en forma no presencial para minimizar el impacto de la movilidad de los agentes, sin que ello afecte la planificación y el desarrollo de las clases presenciales. Por otro lado, si por razones epidemiológicas se suspenden las actividades en una escuela o en un distrito se deberá garantizar: las entregas de los módulos de alimentos correspondientes al programa de Servicio Alimentario Escolar (SAE), la continuidad de aquellas obras de infraestructura escolar que se encuentren iniciadas, así como también aquellas cuyo inicio está previsto; el desarrollo de las actividades que garanticen la distribución de materiales impresos; las tareas de ventilación, limpieza y desinfección, desinsectación y desratización; y las actividades administrativas vinculadas con recepción de solicitudes de pases de alumnos, así como la confección y actualización del Registro de matrícula, pases y retiro de alumno.

