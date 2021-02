Cascallares y Schale recorrieron el Parque Industrial con foco en la producción

En el marco de las acciones que el Municipio de Almirante Brown lleva adelante para el desarrollo productivo del distrito, el intendente Mariano Cascallares y el secretario de Industria de la Nación, Ariel Schale, renovaron el compromiso del Estado con la Industria Nacional durante su visita a Fundición San Cayetano (FSC), empresa líder en siderurgia emplazada en el Sector Industrial Planificado de Burzaco. En la ocasión, las autoridades recorrieron las instalaciones de la empresa familiar –dedicada a la fundición de piezas para industria pesada, fundada en 1956, y que en la actualidad exporta más del 80 por ciento de su producción- y conocieron las diferentes instancias de fabricación de los productos, regidos por estrictos controles de seguridad y calidad. En la oportunidad, Cascallares subrayó: ”Nos enorgullece tener industriales que siguen apostando a la industria nacional”, como esta empresa que “es un modelo, que redunda en más de trescientos puestos de trabajo directo y muchísimos de forma indirecta, una industria que sigue proyectando para mejorar la calidad de sus productos y para seguir encontrando muchos nichos, ya que hoy exportan a México, Chile, Brasil, Estados Unidos, y lo interesante que son con piezas de mucho valor agregado”, indicó. Por su parte, Schale, hizo hincapié en la enorme capacidad de producción de la empresa que “fabrica los cilindros, básicamente, de los trenes de una nuestra industria siderúrgica, un oficio manufacturero impresionante, que pocos en el mundo realizan y que Fundición San Cayetano hace en Almirante Brown, que además desarrolla insumos para la industria minera, una actividad que irradia tanto trabajo y tanta inversión”. “Estoy feliz de ver al Parque Industrial lleno de actividad, una reactivación económica consolidada, la industria creciendo, generando empleo con más de cinco mil puestos creados en la industria manufacturera en pleno ciclo pandémico. Estamos deseosos de que la política sanitaria pueda transcurrir este sendero de la vacunación para tener un entorno macroeconómico equilibrado, una política sanitaria resuelta para desplegar las enormes capacidades productivas que tiene la Argentina”, concluyó el funcionario nacional. Cabe señalar, que el Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB), es beneficiario del programa de parques industriales, que promueve dotarlo de mayor presupuesto para su fortalecimiento y desarrollo. En tanto, Fundición San Cayetano fue favorecida con un aporte reembolsable –en el marco de otra iniciativa del estado nacional- para equipar un laboratorio que le permita completar el ciclo del producto y garantizar que la producción tenga todas las propiedades exigidas en el marco del comercio internacional. Participaron de la jornada, el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional del Municipio, Federico Sassone; el subsecretario para el Desarrollo Productivo y el Comercio, Marcelo Tricarico, y los directivos de la firma; Silviana Sforzini (Gerente de Ventas), Eugenio Espósito (Gerente General), Alberto Paredes (Gerente de Planta), entre otros.

