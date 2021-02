Berni desafectó a 400 policías que participaron de la protesta del año pasado frente a la Quinta de Olivos

Más de 400 efectivos que participaron de la protesta policial de septiembre fueron desafectados por el Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Sergio Berni. La noticia se dio a conocer en un texto que lleva fecha del 8 de febrero y la firma de la auditora de Asuntos Internos, Lorena Rebuffo, en donde explica que efectivos cometieron gravísimas faltas administrativas al movilizarse hasta la Quinta Presidencial de Olivos, utilizando los móviles de la fuerza y durante el horario de prestación de servicio. Ahora los efectivos deben declarar en sede administrativa ante Asuntos Internos, además se les quita el arma y quedaron separados del servicio y enfrentan la posibilidad de ser dados de baja. El expediente en la Auditoría de Asuntos Internos no sólo abarca a los que marcharon a Olivos, también hay efectivos desafectados por hechos similares en Puente 12. Durante la semana pasada empezó a circular, a través de una página de Facebook, la convocatoria a repetir las protestas el 11 de febrero, con la consigna de que se equiparen los sueldos de la Bonaerense con los de la Policía de la Ciudad. Algunos sostienen que un efectivo recién ingresado puede sumar unos 61.000 pesos de sueldo en la Bonaerense mientras que en CABA la cifra trepa a 70.000. En el texto se puede leer que los efectivos “deben prestar declaración administrativa en relación al hecho por el cual, el 9 de septiembre de 2020, en horas de la tarde, los efectivos mencionados se hicieron presentes en la Residencia Presidencial de Olivos con la finalidad de participar de una protesta para solicitar mejoras en sus condiciones laborales, protesta que afectó la prestación normal del servicio, siendo canalizadas en horario laboral y a bordo de móviles policiales pertenecientes a la flota de la dependencia en la cual prestaban servicios. Los efectivos nombrados cometieron un hecho de extrema gravedad ya que circularon, tanto a pie como en móviles policiales, con la clara intención de erosionar la figura presidencial. Por lo relatado, los imputados afectaron gravemente la disciplina al cometer un acto de insubordinación y afectaron la operatividad de la fuerza policial”. La protesta de hace cinco meses fue parte de una serie de reclamos que se extendieron a varios puntos de la Provincia y que terminó con el recorte de fondos de coparticipación al gobierno porteño para financiar un aumento de salarios.

