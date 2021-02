Cascallares encabezó en Longchamps acto por el 111° aniversario del primer vuelo mecanizado

Al conmemorarse hoy, sábado 6 de febrero de 2021, el 111° Aniversario del primer vuelo controlado a motor de Sudamérica, realizado en la localidad de Longchamps, el Municipio de Almirante Brown rindió homenaje a Henri Brégi el piloto francés autor de la trascendental hazaña. El acto fue encabezado por el intendente browniano, Mariano Cascallares. Como cada año Longchamps -conocida desde aquel hito como cuna de la aviación sudamericana- se convierte en escenario de diferentes actos, evocando aquel 6 de febrero de 1910 cuando el aviador de 21 años, selló la proeza al volar su aeroplano Voisín durante 16 minutos sobre el entonces hipódromo de la localidad. En un nuevo aniversario, la plaza que lleva su nombre -ubicada en la intersección de las calles Diagonal Burgwardt y Carlos Diehl- se realizó el primero de los homenajes con la colocación de una ofrenda floral al pie del monolito que recuerda al aviador. En tanto, en el Country Club Longchamps de Avda. Yrigoyen al 17000 tuvo lugar -con los cuidados y el distanciamiento social recomendado- una sencilla ceremonia en memoria de Brégi. Allí luego del izamiento de la bandera, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y del francés, y se llevó adelante la entrega de reconocimientos a los diplomáticos presentes. Participaron de los homenajes vecinos e instituciones, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el delegado Municipal de Longchamps, José María Vera; el titular del Instituto de Estudios Históricos de Alte. Brown, Emilio Klubus; el director de Relaciones Institucionales, Victor Caparelli; el presidente del Instituto Newberiano, Hugo Iraizoz, el Teniente Coronel Patrick Cabanes (Agregado de Defensa de la República de Francia), y representantes del grupo de instituciones por la cultura de Longchamps.

